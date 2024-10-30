Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"

В новогодние праздники 2025 года зрителей ждет долгожданная премьера семейного фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Работа создана по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова.

Фильм обещает стать настоящим подарком для детей и их родителей, в нем снялись такие звезды, как Юрий Колокольников и Светлана Ходченкова, а главную роль Элли исполнила юная актриса Екатерина Червова. В трейлере фильма можно увидеть яркие локации и увлекательные приключения, которые ожидают главных героев.

Сюжет картины разворачивается вокруг девочки Элли, которая живет в обычном городе. Однажды на ее голову обрушивается злая колдунья Гингема, наколдовавшая ураган, уносящий Элли и ее верного пса Тотошку в удивительную страну жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли отправляется в путешествие по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, где ей предстоит встретиться с Волшебником, способным исполнить ее заветные желания. На этом пути ей помогут новые друзья: Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев.

В роли Элли дебютирует Екатерина Червова, которой всего восемь лет на момент съемок. Она поделилась своими эмоциями: "Когда меня утвердили, я была на седьмом небе от счастья! Мне очень понравились локации, где мы снимались". Режиссер Игорь Волошин подчеркивает, что Екатерина даже сама выполняла некоторые трюки, что добавляет фильму динамики и искренности.

В фильме также можно увидеть Егор Корешкова и Софью Лебедеву в ролях экранных родителей Элли, а роль ее пушистого спутника Тотошки исполнил джек-рассел-терьер по кличке Уджер. Озвучку Тотошки выполнил Денис Власенко, который добавил персонажу живости и харизмы. Важную роль в истории сыграет коварная колдунья Бастинда, которую воплотила на экране Светлана Ходченкова. Она отметила, что играть персонажа, которого боялась в детстве, было очень интересно.

Съемки проходили не только в павильонах Москвы, но и в живописных местах Дагестана, где команда работала над созданием волшебного мира. Например, на зеленых равнинах Буйнакского района были сняты сцены с маковыми полями, которые добавят в фильм с помощью компьютерной графики. В горах снимали Голубую страну — родину Железного Дровосека и других героев.

Режиссер Игорь Волошин поделился своими мыслями о процессе создания фильма: "Постпродакшен — это настоящее волшебство. Мы делаем уникальный проект, и мне не терпится увидеть реакцию зрителей". Кроме того, команда уже работает над сиквелом под названием "Злая ведьма", который планируется выпустить в 2026 году.

Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" выйдет в прокат 1 января 2025 года, и его премьера обещает стать ярким событием новогодних праздников. С нетерпением ждем встречи с любимыми героями и погружения в мир волшебства!