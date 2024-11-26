Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини

Вы увидите кадры, на которых запечатлены ногти известных персонажей. Ваша задача — угадать, из какого фильма каждый кадр. Это увлекательное путешествие в мир советского кинематографа позволит вам не только проверить свои знания, но и вспомнить любимые фильмы.
1. Начнем с простого. Откуда этот кадр?
А) Не может быть!
Б) Интердевочка
В) Три плюс два
2. А эти ноготочки из какого фильма?
А) Афоня
Б) Одиноким предоставляется общежитие
В) Карнавальная ночь
3. Взгляните на этот маникюр. Узнаете фильм?
А) Спорт-82
Б) Москва слезам не верит
В) Служебный роман
4. А эти ногти припоминаете?
А) Любовь и голуби
Б) Ищите женщину
В) Самая обаятельная и привлекательная
5. Откуда этот шикарный маникюр?
А) Родня
Б) По семейным обстоятельствам
В) Ищите женщину
Правильные ответы:
1. — Б)
2. — А)
3. — В)
4. — Б)
5. — В)