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Вторник 26 ноября

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Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини

Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини
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Среди множества советских фильмов, которые продолжают радовать зрителей, есть те, что стали настоящими классиками. Предлагаем вам тест, который проверит вашу внимательность и знание отечественного кино.

Вы увидите кадры, на которых запечатлены ногти известных персонажей. Ваша задача — угадать, из какого фильма каждый кадр. Это увлекательное путешествие в мир советского кинематографа позволит вам не только проверить свои знания, но и вспомнить любимые фильмы.

1. Начнем с простого. Откуда этот кадр?

А) Не может быть!

Б) Интердевочка

В) Три плюс два

2. А эти ноготочки из какого фильма?

А) Афоня

Б) Одиноким предоставляется общежитие

В) Карнавальная ночь

3. Взгляните на этот маникюр. Узнаете фильм?

А) Спорт-82

Б) Москва слезам не верит

В) Служебный роман

4. А эти ногти припоминаете?

А) Любовь и голуби

Б) Ищите женщину

В) Самая обаятельная и привлекательная

5. Откуда этот шикарный маникюр?

А) Родня

Б) По семейным обстоятельствам

В) Ищите женщину

Правильные ответы:

1. — Б)

2. — А)

3. — В)

4. — Б)

5. — В)

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26 ноября 2024, 13:36
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