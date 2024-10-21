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Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста

Никите Михалкову — 79: 5 самых ярких ролей российского и советского артиста
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Сегодня отмечает день рождения Никита Михалков, которому исполнилось 79 лет. Выдающийся актер и режиссер стал символом советского и российского кино, оставив глубокий след в истории.

Фильмы Никиты Сергеевича всегда становились значимыми событиями, а роли — яркими и запоминающимися. Вспомним пять самых ярких образов, сыгранных Никитой Михалковым.

1. Метростроевец Коля ("Я шагаю по Москве")

Первая главная роль Никиты Михалкова была в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Сценарист Геннадий Шпаликов предложил брать его младшего брата на роль, и хотя Данелия изначально сомневался, он был удивлён, увидев перед собой уверенного и харизматичного юношу. Эта роль стала прорывом для молодого актера. Интересный факт: во время съемок Михалков проявил характер, требуя повышения своей ставки. Это показало его амбициозность и стремление к справедливости. Образ Коли стал важной вехой в его карьере и запомнился зрителям своей искренностью и простотой.

2. Атаман Брылов ("Свой среди чужих, чужой среди своих")

Дебют Никиты Михалкова как режиссера состоялся в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих". Атаман Брылов стал уникальным персонажем, созданным под влияние западных вестернов. Михалков сам разработал его внешний вид и поведение, что позволило ему создать обаятельного негодяя, который стал любимцем зрителей. Этот образ продемонстрировал не только актерский талант Михалкова, но и его способности как режиссера. Смешение стилей и характеров сделало фильм культовым, а Брылов — одним из самых запоминающихся персонажей в его фильмографии.

3. Сэр Генри Баскервиль ("Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона")

В знаменитом детективном сериале Никита Михалков сыграл сэра Генри Баскервиля. Изначально роль предназначалась другому актеру, но после рекомендации оператора Юрия Векслера выбор пал на Михалкова. Его уникальная интерпретация персонажа привнесла комедийные нотки в серьезный детективный сюжет. Режиссер Игорь Масленников был поражен, как актер смог изменить сценарий, добавив элементы юмора и контраста между американским героем и английским обществом. Эта роль стала одной из самых ярких в сериале и укрепила репутацию Михалкова как многогранного актера.

4. Судовладелец Паратов ("Жестокий романс")

В фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" Никита Михалков исполнил роль судовладельца Паратова. Рязанов изначально хотел видеть в роли Карандышева только Андрея Мягкова, но для Паратова он сразу выбрал Михалкова, зная о его таланте и харизме. Эта роль позволила актеру продемонстрировать свои драматические способности и стать центральной фигурой в сложной любовной истории. Паратов стал символом страсти и противоречий, что сделало его образом, запомнившимся многим зрителям.

5. Григорий Мелехов ("Тихий Дон")

Хотя эта роль не была основной в карьере Михалкова, она оставила свой след в его фильмографии. В экранизации романа Михаила Шолохова "Тихий Дон" он сыграл Григория Мелехова — человека, оказавшегося между двумя мирами: традициями казачества и современными реалиями. Этот образ стал символом поиска себя и внутренней борьбы, что сделало его особенно актуальным в контексте исторических изменений.

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21 октября 2024, 00:24
Никита Михалков. Кадр из фильма "Статский советник" (2005) / Студия "ТРИТЭ"
Дни.ру✓ Надежный источник

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