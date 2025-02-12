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Среда 12 февраля

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12 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве

12 февраля горожанам пообещали теплую и сухую погоду в Москве
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Синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду в Москве 12 февраля. В этот день столичный регион будет радовать жителей ясным небом и отсутствием осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве ожидается в пределах от минус 7 до минус 2 градусов. В Подмосковье термометры покажут немного более низкие значения, колеблясь между 9 и 5 градусами мороза.

Западный ветер будет дуть с умеренной скоростью 3–5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба, а относительная влажность воздуха будет на уровне около 80 процентов, что создаст комфортные условия для прогулок на свежем воздухе.

Несмотря на то, что в столичном регионе ожидается относительно теплая погода, в других частях страны уже фиксируются температуры ниже климатической нормы. Как сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, похолодание начнет ощущаться в Москве к выходным. Он отметил, что к концу недели в столице может прийти холодный фронт, который изменит текущие погодные условия.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, холодные аномалии будут сохраняться на протяжении всего февраля из-за влияния антициклона. Это значит, что жители столицы могут ожидать продолжение зимних температур вплоть до третьей декады месяца.

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12 февраля 2025, 08:58
Фото: М. Денисов / mos.ru
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