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Пятница 18 октября

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Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение

Фигуристка Медведева показа гардероб и свое самое дорогое украшение
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Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, недавно поделилась подробностями о своем гардеробе, Спортсменка также показала самое дорогое украшение, которое у нее есть.

В новом выпуске шоу “ШМОТ” на YouTube фигуристка открыла двери своего личного пространства и рассказала о своих модных находках и предпочтениях. С недавних пор Евгения живет со своим бойфрендом, фигуристом Дмитрием Чигиревым, и, как она призналась, большую часть своего гардероба оставила в доме своей мамы.

Из всех вещей она забрала только самые ценные и значимые для себя. Одним из ярких воспоминаний о шопинге стало посещение японских бутиков, где она была поражена доступностью дизайнерской одежды. "В Японии магазины выглядят как настоящие бутики. Я увидела сумки Louis Vuitton и даже Birkin, но цены были просто удивительными! Например, я купила пиджак Dior всего за 15 тысяч рублей! Это было невероятно", — поделилась Евгения, добавив, что теперь шопинг в японских мини-винтажках стал для нее настоящей находкой.

На шоу фигуристка продемонстрировала свои любимые вещи: жакет Balenciaga стоимостью полмиллиона рублей, часы Rolex за миллион и множество знаковых украшений от Bvlgari, Tiffany и Cartier. Среди ее коллекции также можно найти сумки от таких брендов, как Gucci и Saint Laurent. Однако самым ценным предметом для Медведевой является кольцо ее бабушки, ушедшей из жизни два года назад.

"Это кольцо – настоящая реликвия. Бабушка купила его на свою первую зарплату. Оно выглядит очень красиво и имеет нечто царственное, словно пришло из древней Руси. Я надеюсь, что мои дети и внуки будут рассказывать о нем", — с теплотой вспоминает фигуристка. Евгения не могла не упомянуть о милой пижаме в виде лягушки, которую ей подарил Дмитрий. Она с радостью носит ее дома, находя в этом особое удовольствие и уют. Таким образом, Медведева не только делится своими модными находками, но и показывает, что важные вещи в жизни – это не только дорогие аксессуары, но и память о близких.

Шоу-бизнес в Telegram

18 октября 2024, 06:21
Евгения Медведева. Фото: соцсети
YouTube-канал "ШМОТ|Звездный гардероб"✓ Надежный источник

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Гнезда из цукини с перепелиными яйцами и черри: легкий рецепт необычного блюда

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Московскую неделю моды посетили 65 тысяч человек

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В Москве прошел третий выпуск фестиваля World Fashion Shorts

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Центр новой моды: 65 тысяч человек стали гостями Московской недели моды

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На днях в Москве прошла Московская неделя моды. Событие объединило около 65 тысяч гостей и более 200 дизайнеров из 41 города России и зарубежья. Мероприятие стало настоящим центром новой моды, объединив представителей индустрии: от дизайнеров до байеров, от производителей до маркетологов и журналистов.

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