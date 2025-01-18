Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР?

1. Какая машина использовалась в качестве "Шедевра" в фильме "Берегись автомобиля"?
А) Москвич-408
Б) М-20 "Победа"
В) ГАЗ-21 "Волга"
2. Какой эпизод фильма "Бриллиантовая рука" подвергся цензуре перед выпуском?
А) Упоминание о золотых слитках
Б) Фраза о синагоге
В) Песня "Помоги мне"
3. В каком фильме звучала песня "С чего начинается Родина"?
А) "Молодая гвардия"
Б) "Щит и меч"
В) "Офицеры"
4. В каком городе снимали финальную сцену "Белого солнца пустыни"?
А) Ашхабад
Б) Красноводск
В) Баку
5. Какая из этих актрис НЕ снималась в фильме "Москва слезам не верит"?
А) Ирина Муравьева
Б) Людмила Гурченко
В) Любовь Полищук
6. Кто исполнил главную роль в фильме "Человек-амфибия"?
А) Евгений Миронов
Б) Владимир Коренев
В) Василий Лановой
7. Какой советский фильм стал обладателем "Оскара" в 1975 году?
А) "Дерсу Узала"
Б) "Война и мир"
В) "Баллада о солдате"
Правильные ответы:
1. — В) ГАЗ-21 "Волга"
2. — Б) Фраза о синагоге
3. — Б) "Щит и меч"
4. — А) Ашхабад
5. — Б) Людмила Гурченко и В) Любовь Полищук
6. — Б) Владимир Коренев
7. — А) "Дерсу Узала"