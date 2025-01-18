Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР?

Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений

Карьера Кевина Костнера развивалась по захватывающему пути, полному как триумфов, так и неудач. На протяжении многих лет он принимал участие в проектах, которые стали как культовыми, так и провальными. Костнер начал свою карьеру в роли второго плана в крупных фильмах, прежде чем добиться успеха и стать одним из самых популярных актеров Голливуда.