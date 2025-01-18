Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР?

Что происходит на могиле Добровольской Тесты Умер Дэвид Линч Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Прощай, Женя: на лежащую в гробу Добровольскую страшно смотреть Врач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровлениеВрач рассказал, есть ли у впавшего в кому Тиграна Кеосаяна шансы на выздоровление Пугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянамПугачева бурно отреагировала на обращение Орбакайте к россиянам "У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской "У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской

Лента новостей

Суббота 18 января

12:27Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР? 10:17Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений 06:11Подготовка к празднику Крещения: традиции и обычаи 03:05Пирог с помидорами, базиликом и сыром: понравится любителям вкусно перекусить 00:40Любимая квартира Градского серьезно пострадала: кто виноват? 22:03Новый ухажер Муцениеце резко отреагировал на скандал с ее сыном 18:47Такос с тунцом: полезный перекус или закуска для домашней вечеринки 18:01Серьезные проблемы со здоровьем довели Бородину до больничной койки 16:37Лемуры, гиена, осьминог: Московский зоопарк показал новых обитателей 16:27В Новой Третьяковке 23 января откроется выставка художника Евгении Лясниковой 12:58Должно было быть две серии: какие сцены вырезали из комедии "Любовь и голуби" 12:05Полента с овощами – вкусно, красиво и полезно 11:08На актера Павла Деревянко подали в суд 10:489 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 09:17Кусочек лета: рецепт фаршированных цукини с курицей 08:27Родственники до сих пор не смогли похоронить Яниса Тимму 06:28Лолита жестко ответила активистам на требование отмены концерта 03:34Вкусный и полезный завтрак: рецепт творожных венских вафлей 00:20Недавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 21:39Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч 21:20Шарлотка с яблоками в мультиварке: один из самых простых в приготовлении пирогов 20:07Столкнувшаяся с финансовыми проблемами Волочкова вынуждена прекратить важную деятельность 17:46Появились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 16:07Получившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз 14:49Собянин: Туризм в новогодние каникулы принес бюджету Москвы 18,7 млрд рублей 14:49Cколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 13:28Что случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 12:13Ммм...вкусно! Рецепт турецкого ламакуна – пробуйте новое 11:10Как небольшая квартира: стала известна стоимость шикарного гроба Добровольской 11:08Иосифа Пригожина заметили в компании молоденькой красотки 09:53Ярпаг хингал – когда мясо сверху: рецепт азербайджанского хинкали 08:52"Катя, остановись!": внешний вид Екатерины Варнавы вызвал ужас в сети 06:13 75-летняя Пугачева осталась одна в своем доме на Кипре 03:20Дикие пляски и алкоголь: Меладзе и Джанабаева потеряли человеческий облик 00:07Сочные снэки для вкусного перекуса: простой рецепт сырных палочек 21:56Кудрявцева в шоке из-за омерзительного инцидента: От ужаса подскакиваю 21:28Звезда "Служебного романа" Немоляева отреагировала на известие о смерти близкого человека 19:19Гречневая лапша с тофу и овощами: паста для веганов на основе собы 18:57Ушедший из "Ленкома" Дмитрий Певцов выйдет на сцену нового театра 18:48Согласившийся жениться на уборщице Шаляпин сделал заявление об отцовстве 17:10Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора" 16:57Андрей Воробьев рассказал о пополнении подмосковного автопарка скорой помощи 15:59Бузова впервые открыто заговорила о своей личной жизни на фоне слухов о браке 14:20Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша c 16 по 30 января 13:31Владимир Путин поручил установить сроки исковой давности для случаев деприватизации 12:33Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы 11:05Довели до крайности: семья погибшего Яниса Тиммы намерена выяснить истинные причины трагедии 10:56"У Заворотнюк было так же": 77-летний Леонтьев появился у гроба Добровольской 10:40Боль и слезы: могила Добровольской утонула сразу после похорон 10:12Этот десерт можно есть даже ночью: морковный пирог с эритролом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР?

Тест для настоящих знатоков: знаете ли вы эти факты о кино из СССР?
92

Думаете, что вы истинный знаток советского кино? Этот тест станет настоящим испытанием даже для самых внимательных зрителей.

1. Какая машина использовалась в качестве "Шедевра" в фильме "Берегись автомобиля"?

А) Москвич-408

Б) М-20 "Победа"

В) ГАЗ-21 "Волга"

2. Какой эпизод фильма "Бриллиантовая рука" подвергся цензуре перед выпуском?

А) Упоминание о золотых слитках

Б) Фраза о синагоге

В) Песня "Помоги мне"

3. В каком фильме звучала песня "С чего начинается Родина"?

А) "Молодая гвардия"

Б) "Щит и меч"

В) "Офицеры"

4. В каком городе снимали финальную сцену "Белого солнца пустыни"?

А) Ашхабад

Б) Красноводск

В) Баку

5. Какая из этих актрис НЕ снималась в фильме "Москва слезам не верит"?

А) Ирина Муравьева

Б) Людмила Гурченко

В) Любовь Полищук

6. Кто исполнил главную роль в фильме "Человек-амфибия"?

А) Евгений Миронов

Б) Владимир Коренев

В) Василий Лановой

7. Какой советский фильм стал обладателем "Оскара" в 1975 году?

А) "Дерсу Узала"

Б) "Война и мир"

В) "Баллада о солдате"

Правильные ответы:

1. — В) ГАЗ-21 "Волга"

2. — Б) Фраза о синагоге

3. — Б) "Щит и меч"

4. — А) Ашхабад

5. — Б) Людмила Гурченко и В) Любовь Полищук

6. — Б) Владимир Коренев

7. — А) "Дерсу Узала"

Шоу-бизнес в Telegram

18 января 2025, 12:27
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

Тест: угадайте популярные советские комедии по кадру с блондинкой

Сюжеты Тест

Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений

Кевину Костнеру – 70 лет: за эти яркие роли актера полюбили несколько поколений
Карьера Кевина Костнера развивалась по захватывающему пути, полному как триумфов, так и неудач. На протяжении многих лет он принимал участие в проектах, которые стали как культовыми, так и провальными. Костнер начал свою карьеру в роли второго плана в крупных фильмах, прежде чем добиться успеха и стать одним из самых популярных актеров Голливуда.

Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч

Умер легендарный кинорежиссер Дэвид Линч
Ушел из жизни американский режиссер и сценарист Дэвид Линч. Творцу было 78 лет. Печальное известие было подтверждено изданием Variety.

Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора"

Актер Юра Борисов номинирован на британскую премию BAFTA за роль в фильме "Анора"
Российский актер Юра Борисов попал в шорт-лист номинантов на престижную награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Артист был выдвинут в категории "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Анора".

Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь

Ренате Литвиновой – 58: эти фильмы с актрисой стоит смотреть в первую очередь
Сегодня российская актриса, режиссер и икона стиля Рената Литвинова отмечает свой 58-й день рождения. В этот день вспомним о самых ярких и запоминающихся ролях артистки, которые сделали ее одной из самых уникальных фигур в российском кино. 1.

5 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников

5 лучших фильмов для тех, кто уже устал от праздников
Праздничная суета и радостные ожидания могут обернуться не только весельем, но и чувством усталости и даже депрессии. Если вы столкнулись с этой проблемой и не можете наслаждаться атмосферой Нового года или Рождества, не переживайте — вы не одиноки.

Выбор читателей

16/01ЧтвCколько стоило место на Троекуровском кладбище для могилы Добровольской 17/01Птн9 дней после смерти: что происходит на могиле Евгении Добровольской 16/01ЧтвПоявились данные о тайной договоренности Прилучного и Муцениеце о судьбе сына 17/01ПтнНедавно вылечившаяся от алкоголизма МакSим устроила погром в ресторане 16/01ЧтвЧто случилось с шикарной квартирой уехавшей из страны Ренаты Литвиновой 16/01ЧтвПолучившему серьезные увечья Николаеву после операции поставили новый диагноз