Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо"

1. В каком порядке появляются главные персонажи?
А) Медведь, Принцесса и Сказочник, жена Сказочника
Б) Принцесса, Медведь и Сказочник, жена Сказочника
В) Сказочник, Принцесса, жена Сказочника и Медведь
2. Что король пообещал поджечь в рамках кутежа и веселья?
А) Амбар
Б) Гумно
В) Овин
3. "Три дня я […] за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны", — информирует Медведя Принцесса. Так что именно она за ним делала?
А) Гналась
Б) Мчалась
В) Неслась
4. Добряк по натуре и умница, Король любит стихи, прозу, музыку, живопись, рыбную ловлю и…
А) Кошек
Б) Собак
В) Лошадей
5. Будете мешать — оставлю без […]. Кстати, ко всем относится», — посулил придворным Министр-администратор. Чего именно он пригрозил лишить их?
А) Обеда
Б) Ужина
В) Сладкого
6. А кто в картине мира Министра-администратора — предатели?
А) Лошади
Б) Люди
В) Облака
7. Король погнался за строптивой Принцессой с…
А) Вожжами
Б) Кнутом
В) Ремнем
Правильные ответы:
1. — А)
2. — В)
3. — А)
4. — А)
5. — А)
6. — А)
7. — В)