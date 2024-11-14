Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо"

ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих"

Вы отлично справились с тестом по фильму Эльдара Рязанова 1956 года "Карнавальная ночь". А в 1982-м он снял еще одну знаменитую картину – "Вокзал для двоих". Где тоже блистательно играла Людмила Гурченко. Давайте вспомним имена ее героев. 1.