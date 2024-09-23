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Понедельник 23 сентября

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"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом

"Я реально в шоке": 38-летней Бузовой сделали предложение необычным способом

Сердце Ольги Бузовой на протяжении нескольких лет остается свободным. Бывшие партнеры звезды уже нашли свое счастье в новых отношениях, а сама она пока не спешит с поисками достойного спутника жизни.

Как Ольга сама признается, это лишь вопрос времени. Желающих занять вакантное место в ее сердце хватает.

В социальных сетях появился один из потенциальных женихов Бузовой — молодой человек из Казани. Он решил сделать необычное предложение, посвятив прыжок с парашютом именно ей. Перед тем как шагнуть в бездну, смелый спортсмен произнес романтичные слова, которые были запечатлены на видео. Ольга поделилась этими моментами в своем телеграм-канале.

"Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек!", — написала 38-летняя артистка, явно впечатленная поступком поклонника.

Тем не менее, на видеозаписи Бузова заметила один важный нюанс, который ее смутил: смелый парашютист забыл про кольцо. Цветов тоже не было в наличии, что, по мнению многих, могло бы сделать предложение более романтичным. В этом контексте поклонники начали обсуждать, что же именно значит этот поступок и стоит ли воспринимать его всерьез.

Несмотря на такие необычные проявления внимания, сама Ольга продолжает оставаться сосредоточенной на своей карьере и личной жизни. Ранее она опровергла слухи о своей беременности, отметив, что сейчас не планирует материнство. В начале сентября Бузова стала крестной матерью новорожденного сына своей близкой подруги Марии Погребняк, что также подчеркивает ее желание быть рядом с детьми, но пока не в роли матери.

Шоу-бизнес в Telegram

23 сентября 2024, 19:21
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Телеграм-канал Ольги Бузовой✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Талант до масштабов планеты: 20 лет прорывного роста Ольги Бузовой или русской Бритни Спирс

Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Valery Gorokhov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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