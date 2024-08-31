ТЕСТ: Закончи знаменитую цитату из советских фильмов

Сможете вспомнить дословно, что сказали герои любимых советских киношедевров.

Советские фильмы подарили нам не только любимых персонажей, но и сотни замечательных цитат на все случаи жизни. Многие пользуются ими в жизни, не всегда помня, откуда они. А сможете ли вы дословно произнести известные фразы или придется немного напрячь свою память? Попробуйте пройти тест и узнаете, какие картины пора пересмотреть заново. Вам нужно просто закончить фразу.



ВОПРОСЫ



1. "Что чокнутый, что влюбленный — это …" (из фильма "Чародеи")

А. "не лечится"

Б. "для медицины одно и то же"

В. "явление временное"

2. "Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — ..." (из фильма "Девчата")

А. "пряники"

Б. "борщ"

В. "конфеты"

3. "Три дня я гналась за Вами, чтобы сказать Вам ..." (из фильма "Обыкновенное чудо")

А. "что нам необходимо быть вместе"

Б. "что не люблю вас"

В. "как Вы мне безразличны"

4. "Граждане, храните деньги в сберегательной кассе..." (из фильма "Иван Васильевич меняет профессию")

А. "Если их, конечно, у вас много"

Б. "Если они, конечно, у вас есть"

В. "Хотя нам так даже лучше"

5. "Время — деньги! Как говорится, когда видишь деньги — не теряй времени ..." (из фильма "Бриллиантовая рука")

А. "Куй железо, не отходя от кассы"

Б. "Куй железо, пока горячо"

В. "Хватай и в карман"

6. "Жить с такими усами в Советской России не рекомендуется. Голову попробуем отмыть, усы придется ..." ( из фильма "Двенадцать стульев")

А. "постричь"

Б. "оставить"

В. "сбрить"

7. "А это Шура — симпатичная, но, к сожалению, активная. Когда-то ее выдвинули на общественную работу и с тех пор никак не могут ..." ( из фильма "Служебный роман")

А. "оставить в покое"

Б. "угомонить"

В. "задвинуть обратно"

ОТВЕТЫ

1. Б. "для медицины одно и то же"

2. А. "пряники"

3. В. "как Вы мне безразличны"

4. Б. "Если они, конечно, у вас есть"

5. А. "Куй железо, не отходя от кассы"

6. В. "сбрить"

7. В. "задвинуть обратно"