[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья

1.
А – "Служебный роман";
Б – "Вокзал для двоих";
В – "Три тополя на Плющихе".
2.
А – "12 стульев";
Б – "Золотой теленок";
В – "Бриллиантовая рука".
3.
А – "Любовь и голуби";
Б – "Самая обаятельная и привлекательная";
В – "Где находится нофелет?"
4.
А – "Не может быть!";
Б – "Москва слезам не верит";
В – "Опасный возраст".
5.
А – "Когда деревья были большими";
Б – "Бриллиантовая рука";
В – "Берегись автомобиля".
6.
А – "Дайте жалобную книгу";
Б – "Завтра была война";
В – "Полосатый рейс".
7.
А – "Невероятные приключения итальянцев в России";
Б – "Кавказская пленница";
В – Операция "Ы" и другие приключения Шурика;
ОТВЕТЫ
1 – Б – "Вокзал для двоих";
2 – А – "12 стульев";
3 – А – "Любовь и голуби";
4 – Б – "Москва слезам не верит";
5 – Б – "Бриллиантовая рука";
6 – А – "Дайте жалобную книгу";
7 – Б – "Кавказская пленница";