Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

1.
А – "Будьте моим мужем";
Б – "Осенний марафон";
В – "Бриллиантовая рука".
2.
А – "Соломенная шляпка";
Б – "Моя морячка";
В – "Утомленные Солнцем".
3.
А – "Полосатый рейс";
Б – "Весна на Заречной улице";
В – "Три толстяка".
4.
А – "Три плюс два";
Б – "Бриллиантовая рука";
В – "Спортолото 88".
5.
А – "Не горюй!"
Б – "Человек-амфибия";
В – "Айболит 66";
6.
А – "Веселые ребята";
Б – "Весна";
В – "Свинарка и пастух".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Будьте моим мужем";
2 – Б – "Моя морячка";
3 – А – "Полосатый рейс";
4 – А – "Три плюс два";
5 – В – "Айболит 66";
6 – А – "Веселые ребята".