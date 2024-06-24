[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя

1.
А – "Ирония судьбы, или С легким паром!";
Б – "Медовый месяц";
В – "Служебный роман".
2.
А – "Одиноким предоставляется общежитие"
Б – "Спортлото 82";
В – "Гараж".
3.
А – "Бриллиантовая рука";
Б – "Весна на Заречной улице";
В – "Приказано взять живым".
4.
А – "Девчата":
Б – "Приходите завтра";
В – "Три тополя на Плющихе".
5.
А – "Афоня";
Б – "Опасный возраст";
В – "Любовь и голуби".
6.
А – "Самая обаятельная и привлекательная";
Б – "Служебный роман";
В – "Соломенная шляпка".
7.
А – "Не может быть!"
Б – "Где находится нофелет?";
В – "Здравствуй и прощай".
ОТВЕТЫ
1 – В – "Служебный роман";
2 – В – "Гараж";
3 – А – "Бриллиантовая рука";
4 – Б – "Приходите завтра";
5 – А – "Афоня";
6 – Б – "Служебный роман";
7 – А – "Не может быть!".