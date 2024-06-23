Угадайте фильм СССР по 1 кадру с птицей – [ТЕСТ]

Сможете ли вы, увидев всего лишь один киноснимок с птицей, быстро определить название фильма СССР, который покорил и воспитал не одно поколение зрителей? "Птичий" тест от команды «Дни.ру» — не просто интеллектуальное развлечение с подборкой изображений. Это проверка чуткости восприятия подтекстов советской кинематографии. Словно крылья птицы, они дают стимул возвыситься над примитивными, второсортными премьерами современности.
В эпоху Советского Союза даже единственный кинокадр без людей мог петь, плясать, смешить, читать нотации зрителю, пробирая до мурашек. Картины СССР транслировали не только глубокий смысл, но и открывали душу нараспашку, поэтому ни одна попытка подделать шедевры, хотя бы чуточку приблизившись к оригиналу, не обернулась успехом.
Сегодня, в эпоху спецэффектов и роботов, так важно ценить пернатых артистов, которые стали прекрасной изюминкой советского кино. Этот тест от редакции «Дни.ру» – возможность еще сильнее полюбить птиц всех мастей, оценить свою кинограмотность и сделать ценные выводы!
Угадайте фильм СССР по кадру с птицей – ТЕСТ
1 из 4
A — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
B — "Происшествие в Утиноозерске" (1988)
C — "Не стреляйте в белых лебедей" (1980)
D — "Чайка" (1970)
2 из 4
A — "Скворец и Лира" (1973)
B — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978)
C — "Русский лес" (1964)
D — "Голубка" (1978)
3/4
A — "Птицам крылья не в тягость" (1989)
B — "Нет и да" (1966)
C — "Любовь земная" (1974)
D — "Бронзовая птица" (1974)
4/4
A — "Сошедшие с небес" (1986)
B — "Журавушка" (1968)
C — "На край света…" (1975)
D — "Мэри Поппинс, до свидания" (1983)
ОТВЕТЫ НА ТЕСТ ПО ФИЛЬМАМ СССР С ПТИЦАМИ
1 — A — "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
2 — B — "Мой ласковый и нежный зверь" (1978)
3 — C — "Любовь земная" (1974)
4 — D — "Мэри Поппинс, до свидания" (1983)
Не ругайте себя, если допустили ошибку, лучше посмотрите забытые киноленты СССР! Поделитесь тестом с друзьями и узнайте, кто лучше помнит крылатых героев советского экрана!