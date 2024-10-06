Тест: вспомните продолжение этих русских пословиц и поговорок

Не все смогут угадать продолжение всем известных пословиц и поговорок, но если вы сможете, то мудрости вам точно не занимать.

Эти пословицы мы слышали с детства, но, как оказалось, нам была известна лишь их первая часть. Что касается продолжения? Только самый мудрый наш читатель сможет вспомнить продолжение. Вы справитесь с этим? Тогда приступайте.

ВОПРОСЫ

1. Голод не тетка,…

А. а злая жена

Б. пирожка не поднесет

В. но есть просит

2. У страха глаза велики, да…

А. оба на затылке

Б. ничего не видят

В. придумывать горазды

3. Старый конь борозды не испортит, …

А. много овса не попросит

Б. но и на мясо не пойдет

В. да и глубоко не вспашет

4. Язык мой – враг мой,…

А. прежде ума рыщет, беды ищет

Б. ему бы молчать, да начинает кричать

В. и пользы нет и вырвать жалко

5. Старость не радость,…

А. ляжешь – не встанешь, заснешь – не проснешься

Б. расскажут – забудешь, вспомнишь – улыбнешься

В. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься

6. Кто старое помянет – тому глаз вон,…

А. а кто забудет – тому оба

Б. а кто не вспомнит – тому все остальное

В. а кто забудет – тому зуб

7. Два сапога пара, да…

А. оба левые

Б. оба жмут

В. разных размеров

ОТВЕТЫ

1. Б. пирожка не поднесет

2. Б. ничего не видят

3. В. да и глубоко не вспашет

4. А. прежде ума рыщет, беды ищет

5. В. сядешь – не встанешь, побежишь – не остановишься

6. А. а кто забудет – тому оба

7. А. оба левые

