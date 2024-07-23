ТЕСТ: угадай культовый фильм по эпизодической роли – для самых внимательных

Ты считаешь себя знатоком кино? Проверь свои способности в нашем тесте!

Кинематограф полон незабываемых моментов и ярких персонажей, но иногда именно эпизодические роли имеют большое влияние на сюжет и запоминаются. Мы подготовили для тебя увлекательный тест, который проверит твою внимательность и знание кино. Готов ли ты узнать культовые фильмы по их эпизодическим ролям? Давай начнем!

Кадр 1:

а) Особо опасен

б) Начало

в) Темный рыцарь

г) Бойцовский клуб





Кадр 2:

а) Прочь

б) Форрест Гамп

в) Секретное окно

г) Хатико





Кадр 3:

а) Темный рыцарь

б) Бегущий по лезвию

в) Матрица

г) Красота по-американски





Кадр 4:

а) Зеленая книга

б) Kingsman: Секретная служба

в) Матрица

г) Красотка





Кадр 5:

а) Форрест Гамп

б) Чикаго семь

в) Взвод

г) Падение империи





Кадр 6:

а) Лицо со шрамом

б) Запах женщины

в) Волк с Уолл-Стрит

г) Третий лишний





Кадр 7:

а) Начало

б) Грань будущего

в) Отступники

г) Бойцовский клуб





Кадр 8:

а) Однажды в Америке

б) Американская история X

в) Побег из Шоушенка

г) Клуб Завтрак





Ответы:

1-в, 2-г, 3-в, 4-а, 5-а, 6-в, 7-а, 8-в