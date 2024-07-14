ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

"Храните ваши шляпки золотые, // Храните до конца и в этом соль", – поется в фильме "Соломенная шляпка". Давайте попробуем угадать знаменитую картину по кадры с героиней в причудливой шляпке.



1.

А – "Соломенная шляпка";

Б – "Гусарская баллада";

В – "Не может быть".

2.

А – "Весна";

Б – "Золушка";

В – "Пышка".

3.

А – "Старая, старая сказка";

Б – "Старые клячи";

В – "Обыкновенное чудо".

4.

А – "Здравствуйте, я ваша тетя!";

Б – "Отпуск за свой счет";

В – "Приходи на меня посмотреть".

5.

А – "Неоконченная повесть";

Б – "Раба любви";

В – "Очи черные".

6.

А – "Дамы приглашают кавалеров";

Б – "Опасный возраст";

В – "Осенний марафон".

7.

А – "Отпуск за свой счет";

Б – "Вам и не снилось";

В – "Ребро Адама".

8.

А – "Моя моряка";

Б – "Пять вечеров";

В – "А был ли Каротин?"

ОТВЕТЫ

1 – А – "Соломенная шляпка;

2 – Б – "Золушка";

3 – В – "Обыкновенное чудо";

4 – А – "Здравствуйте, я ваша тетя!";

5 – Б – "Раба любви";

6 – А – "Дамы приглашают кавалеров";

7 – А – "Отпуск за свой счет";

8 – В – "А был ли Каротин?".