ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини

1.
А – "Соломенная шляпка";
Б – "Гусарская баллада";
В – "Не может быть".
2.
А – "Весна";
Б – "Золушка";
В – "Пышка".
3.
А – "Старая, старая сказка";
Б – "Старые клячи";
В – "Обыкновенное чудо".
4.
А – "Здравствуйте, я ваша тетя!";
Б – "Отпуск за свой счет";
В – "Приходи на меня посмотреть".
5.
А – "Неоконченная повесть";
Б – "Раба любви";
В – "Очи черные".
6.
А – "Дамы приглашают кавалеров";
Б – "Опасный возраст";
В – "Осенний марафон".
7.
А – "Отпуск за свой счет";
Б – "Вам и не снилось";
В – "Ребро Адама".
8.
А – "Моя моряка";
Б – "Пять вечеров";
В – "А был ли Каротин?"
ОТВЕТЫ
1 – А – "Соломенная шляпка;
2 – Б – "Золушка";
3 – В – "Обыкновенное чудо";
4 – А – "Здравствуйте, я ваша тетя!";
5 – Б – "Раба любви";
6 – А – "Дамы приглашают кавалеров";
7 – А – "Отпуск за свой счет";
8 – В – "А был ли Каротин?".