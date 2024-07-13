ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре

1.
А – "Служебный роман";
Б – "Гараж";
В – "Самая обаятельная и привлекательная".
2.
А – "Зависть богов".
Б – "Москва слезам не верит";
В – "Печки-лавочки".
3.
А – "Будьте моим мужем";
Б – "Покровские ворота";
В – "Обыкновенное чудо".
4.
А – "Берегись автомобиля";
Б – "Семнадцать мгновений весны";
В – "Весна".
5.
А – "Кавказская пленница";
Б – "Бриллиантовая рука"
В – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
ОТВЕТЫ
1 – А – "Служебный роман";
2 – Б – "Москва слезам не верит";
3 – Б – "Покровские ворота";
4 – Б – "Семнадцать мгновений весны";
5 – А – "Кавказская пленница";