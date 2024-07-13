ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре

С головы до пят: теннисистка Кузнецова шокировала забитым татуировками телом

Светлана Кузнецова дважды побеждала на турнирах серии Большого Шлема. Она – бывшая вторая ракета мира в одиночном разряде и третья ракетка в парном разряде. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней на премьере спортивной драмы Евгения Стычкина "Игры" (с 3 августа на "Кинопоиске"). Светлане Кузнецовой 39 лет.