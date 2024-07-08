[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

Фильм "Вокзал для двоих", снятый Эдьдаром Рязановым по сценарию Эмиля Брагинского, считается "золотой" советской киноклассикой. Давайте вспомним цитаты и факты из этой ленты!

1. Что не полагалось к комплексному обеду в ресторане города Заступинска?

А. Салат;

Б. Минеральная вода;

В. Диетические блюда.

2. Сколько стоил обед для проезжающих в Заступинске?

А. – 2.60;

Б. – 1.20;

В. – 3.40.

3. В какой город едет Платон Рябинин?

А. – Рыбинск:

Б. – Грибоедов;

В. – Лермонтов.

4. С кем живет официантка Вера?

А. – Одна;

Б. – С сыном;

В. – С сыном и родителями бывшего мужа.

5. Какую сумму украл на вокзале карманник у Платона Рябинина?

А. – 100 рублей;

Б. – 200 рублей;

В. – 300 рублей.

6. Что случилось с мужем "дяди Миши"?

А. – Ушел к другой;

Б. – Попал под "товарняк" ночью;

В. – Погиб по пьянке.

7. Продолжите цитату-зазывалку торговца дынями: "Подходи, народ! Свой огород!.."

А. – "...Половина – сахар, половина – мед";

Б. – "...Дыни выбирайте! Будет в зной вам лед!";

В. – "...Дыня сама в рот идет".

8. Какой сорт дынь упоминается в фильме?

А. – Узбекская;

Б. – Чарджуйская;

В. – Таманская.

9. Какой товар, кроме дынь, привозил Андрей для реализации Верой?

А. – Сапоги австрийский, легкие;

Б. – Куртки утепленные;

В. – Французские духи.

ОТВЕТЫ

1 – А – Салат;

2 – Б – 1.20;

3 – Б – Грибоедов;

4 – В – С сыном и родителями бывшего мужа;

5 – Б – 200 рублей;

6 – Б – Попал под "товарняк" ночью;

7 – А – "Половина – сахар, половина – мед";

8 – Б – Чарджуйская;

9 – А – Сапоги австрийский, легкие;