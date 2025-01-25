ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе

ВОПРОСЫ
1. Из какого фильма фраза: "Наши люди в булочную на такси не ездят!"?
А. "Кавказская пленница"
Б. "Вокзал на двоих"
В. "Бриллиантовая рука"
2. В каком русском фильме про героиню говорят: "Спортсменка, комсомолка и просто красавица!"?
А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"
Б. "Кавказская пленница"
В. "Вперед, Гардемарины!"
3. В каком фильме звучит ставшая популярной фраза: "Людк, а Людк"?
А. "Иван Васильевич меняет профессию"
Б. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"
В. "Любовь и голуби"
4. В каком фильме звучит цитата: "И тебя вылечат"?
А. "Иван Васильевич меняет профессию"
Б. "Любовь и голуби"
В. "Джентльмены удачи"
5. В каком фильме звучит оскорбительное "Мымра" в адрес начальства?
А. "Служебный роман"
Б. "Кавказская пленница"
В. "Джентльмены удачи"
6. Из какого русского фильма фраза: "Что вы меня все время роняете"?
А. "Кавказская пленница"
Б. "Иван Васильевич меняет профессию"
В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
7. Из какого фильма знаменитая цитата: "Надо, Федя! Надо!"?
А. "Джентльмены удачи"
Б. "Бриллиантовая рука"
В. "Любовь и голуби"
ОТВЕТЫ
1. В. "Бриллиантовая рука"
2. Б. "Кавказская пленница"
3. В. "Любовь и голуби"
4. А. "Иван Васильевич меняет профессию"
5. А. "Служебный роман"
6. В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"
7. А. "Джентльмены удачи"