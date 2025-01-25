ТЕСТ: узнайте любимую советскую картину по одной фразе

Сегодня мы предлагаем вам окунуться в мир любимых советских фильмов. Эти картины стали настоящими символами эпохи, их цитаты до сих пор звучат в наших разговорах. А сможете ли вы угадать фильм по одной-единственной фразе? Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы помните классику советского кинематографа. Начнем!



ВОПРОСЫ

1. Из какого фильма фраза: "Наши люди в булочную на такси не ездят!"?

А. "Кавказская пленница"

Б. "Вокзал на двоих"

В. "Бриллиантовая рука"

2. В каком русском фильме про героиню говорят: "Спортсменка, комсомолка и просто красавица!"?

А. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"

Б. "Кавказская пленница"

В. "Вперед, Гардемарины!"

3. В каком фильме звучит ставшая популярной фраза: "Людк, а Людк"?

А. "Иван Васильевич меняет профессию"

Б. "Операция "Ы" или другие приключения Шурика"

В. "Любовь и голуби"

4. В каком фильме звучит цитата: "И тебя вылечат"?

А. "Иван Васильевич меняет профессию"

Б. "Любовь и голуби"

В. "Джентльмены удачи"

5. В каком фильме звучит оскорбительное "Мымра" в адрес начальства?

А. "Служебный роман"

Б. "Кавказская пленница"

В. "Джентльмены удачи"

6. Из какого русского фильма фраза: "Что вы меня все время роняете"?

А. "Кавказская пленница"

Б. "Иван Васильевич меняет профессию"

В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

7. Из какого фильма знаменитая цитата: "Надо, Федя! Надо!"?

А. "Джентльмены удачи"

Б. "Бриллиантовая рука"

В. "Любовь и голуби"

ОТВЕТЫ

1. В. "Бриллиантовая рука"

2. Б. "Кавказская пленница"

3. В. "Любовь и голуби"

4. А. "Иван Васильевич меняет профессию"

5. А. "Служебный роман"

6. В. "Ирония судьбы, или С легким паром!"

7. А. "Джентльмены удачи"