Тест: угадайте известные советские фильмы по одежде и аксессуарам героев

Предлагаем вам пройти увлекательный тест, который позволит погрузиться в атмосферу советского кинематографа. Каждый элемент одежды был тщательно подобран, чтобы подчеркнуть личность героя и его социальный статус. Давайте проверим, насколько хорошо вы знакомы с этими деталями.
1. В каком фильме был показан этот платок?
А) "Ищите женщину"
Б) "Одиноким предоставляется общежитие"
В) "Служебный роман"
2. Где могло появиться это платье?
А) "Новая рождественская сказка"
Б) "Мэри Поппинс, до свидания"
В) "Карнавальная ночь"
3. Узнаете этого персонажа?
А) "Самогонщики"
Б) "Мужики"
В) "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
4. В каком фильме вы могли видеть это?
А) "Девчата"
Б) "Ирония судьбы или С легким паром"
В) "Самая обаятельная и привлекательная"
5. Из какого фильма этот наряд?
А) "Москва слезам не верит"
Б) "Служебный роман"
В) "Самая обаятельная и привлекательная"
6. Из какого фильма фрагмент кадра?
А) "Джентльмены удачи"
Б) "Из жизни Федора Кузькина"
В) "Любовь и голуби"
Правильные ответы:
1. — А) "Ищите женщину"
2. — А) "Новая рождественская сказка"
3. — Б) "Мужики"
4. — В) "Самая обаятельная и привлекательная"
5. — В) "Самая обаятельная и привлекательная"
6. — Б) "Из жизни Федора Кузькина"