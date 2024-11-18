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Понедельник 18 ноября

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ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым

ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым
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Олег Табаков умер шесть лет назад. Но фильмы с его участием и по сей день радуют нас. Давайте попробуем угадать некоторые из обширной фильмографии актера картины только по одному кадру с гениальным Олегом Павловичем. С тестом на знанием любимых кинолент, снятых режиссером Леонидом Гайдаем, вы справились отлично!

1. Фото: кадр из фильма

А. "Строится мост";

Б. "Московские каникулы";

В. "Москва слезам не верит".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";

Б. "Царская охота";

В. "Выстрел".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Сирота казанская";

Б. "12 стульев";

В. "Кое-что из губернской жизни".

4. Фото: кадр из фильма

А. "Розыгрыш";

Б. "Лев Гурыч Синичкин";

В. "Шапка".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Дача";

Б. "Ширли-мырли";

В. "Президент и его внучка".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Война и мир";

Б. "Очи черные";

В. "Поклонница".

ОТВЕТЫ

1. В. "Москва слезам не верит";

2. А. "Несколько дней из жизни И. И. Обломова";

3. Б. "12 стульев";

4. А. Розыгрыш";

5. В. "Президент и его внучка";

6. А. "Война и мир".


Шоу-бизнес в Telegram

18 ноября 2024, 13:47
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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