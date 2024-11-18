ТЕСТ: сможете ли угадать фильм по кадру с Олегом Табаковым

ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!"

Советский двухсерийный телевизионный художественный фильм "Ирония судьба, Или с легким паром!" в будущем году отметит юбилей. Полвека назад он был поставлен режиссером Эльдаром Рязановым Кажется, мы знаем картину наизусть. Но помним ли имена героев? Проверьте себя, ведь с тестом на знание имен геров "Вокзала для двоих" вы справились отлично! 1.