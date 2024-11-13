ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

Никас Сафронов готовится стать отцом Тесты Николаев экстренно госпитализирован Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Среда 13 ноября

10:38ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука" 10:15Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября 09:00С трудом дышащему Николаеву поставили диагноз после срочной госпитализации 06:19Баклажаны, запеченные с говяжьим фаршем и сыром: простой рецепт с 3 базовыми ингредиентами 03:4266-летняя Мадонна бросила 28-летнего любовника после бурной интрижки 00:09Ольге Орловой – 47: вспоминаем малоизвестные факты из биографии певицы 19:46ТЕСТ: помните ли вы "Рабыню Изауру", "Просто Марию" и другие сериалы 1980-90-х 16:45Тест: попробуйте угадать редкие породы кошек по фотографии 16:164 новых российских сериала, которые скрасят ваши вечера в ноябре 15:06Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"? 15:01Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом 12:58ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 12:5068-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 11:51В "Лосином острове" провели уникальное исследование для устойчивого развития 10:59Молодые и красивые: как выглядят сестры Зайцевы из знаменитого дуэта накануне 71-летия 10:31Стали известны подробности госпитализации 75-летнего телеведущего Юрия Николаева 06:37Макароны по-флотски: нетривиальный рецепт знакомого нам с детства блюда 03:21Раскрыто тайное значение наряда появившейся на публике Кейт Миддлтон 00:17Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть 17:41Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 17:27Андрей Воробьев рассказал об обеспечении сирот жильем в 2024 году 16:52Тест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 15:40Вышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 15:26Более 10 редких видов животных и растений впервые выявлены в "Лосином острове" 14:56Шуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов 14:41Тест: насколько хорошо вы знаете всеми любимую советскую комедию "Формула любви"? 13:24В прокат вышел фильм "Любовь Советского Союза" – историческая драма об успехе актрисы 12:09ТЕСТ: сможете ли угадать название фильма по звучащей в нем песне о Москве? 11:566 российских сериалов, которые не оправдали ожиданий в 2024 году 11:18Муцениеце откровенно рассказала о желании свести счеты с Прилучным радикальным методом 11:04Последние кадры: обнародовано предсмертное видео пресс-секретаря SHAMAN 10:26"Игорь, я не смогу!": с Лолитой случилась истерика после обращения Крутого 06:32Тосты с неркой и яйцом пашот: рецепт изысканного завтрака для гурманов 03:39Россия под землей: метротур в другие измерения – от Москвы до Волгограда 00:14Освобождение от ожиданий других: как обрести уверенность в себе? 16:53В Москве стартовали съемки нового сезона сериала "Монастырь" со звездой фильма "Анора" 15:19От Киркорова до SHAMAN: как запомнился звездный пресс-секретарь Антон Коробков-Землянский 14:18Эти звезды Голливуда дали самые странные имена своим детям 12:21Тест: угадайте культовый фильм из СССР по отзывам иностранцев 10:34Продюсер оценил шансы оскандалившейся Глюкозы возродить карьеру после смены имиджа 09:19Собянин: Сбиты семнадцать беспилотников, следовавших к Москве 08:58Собянин: Силами ПВО уничтожены четыре БПЛА в Раменском городском округе 06:26Паста с цукини и креветками: изысканный рецепт для быстрого обеда или ужина 03:26Забравший ребенка у бывшей жены Селиванов из "Реальных пацанов" купил дочери квартиру 00:27Принц Уильям раскрыл данные о самочувствии Кейт Миддлтон после борьбы с раком 22:41Спасатели потушили пожар в доме на севере Москвы 16:45Стало известно о начале разработки новой трилогии "Звездных войн" 14:46Ургант вышел на связь после долгого исчезновения и оставил странное послание матери 12:06Тест: продолжите цитаты героев из советского фильма "Кин-дза-дза" 10:06Мал да удал: эти российские звезды достигли успеха даже с крайне скромным ростом
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"
4

Советская эксцентрическая комедия "Бриллиантовая рука", снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, и по сей день остается любимой зрителями всех поколений. Но обращаем ли мы внимание на детали? Давайте вспомним имена героем этого фильма. С фактами и цитатами из фильмов Эльдара Рязанова вы отлично справились в недавнем тесте!

1. Андрей Миронов сыграл агента-перевозчика контрабанды Козодоева. А как звали его по имени-отчеству?

Фото: кадр из фильма

А. Геннадий Петрович;

Б. Андрей Александрович;

В. Семен Семенович.

2. Степан Чекан сыграл милиционера, а звали его...

Фото: кадр из фильма

А. ...Михаил Иванович;

Б. ...Сергей Петрович;

В. ...Валентин Викторович.

3. У управдома Варвары Степановны, которую сыграла Нонна Мордюкова, была говорящая фамилия. Какая?

Фото: кадр из фильма

А. Крапива;

Б. Плющ;

В. Незабудка.

4. Соблазнительницу из гостиницы, сыгранную Светланой Светличной, звали...

Фото: кадр из фильма

А. ...Ирина Николаевна;

Б. ...Анна Петровна;

В. ...Анна Сергеевна.

5. Как звали экскурсовода по Стамбулу у группы, в составе которой был и Горбунков?

Фото: кадр из фильма

А. Виктор Степанович;

Б. Борис Николаевич;

В. Николай Иванович.

6. Метрдотеля ресторана "Плакучая ива" сыграл Александр Хвыля. А как зовут героя фильма?

Фото: кадр из фильма

А. Борис Савельевич;

Б. Максим Игнатьевич;

В. Валентин Иосифович.

ОТВЕТЫ

1. А. Геннадий Петрович;

2. А. Михаил Иванович;

3. Б. Плющ;

4. В Анна Сергеевна.

5. А. Борис Савельевич;

Шоу-бизнес в Telegram

13 ноября 2024, 10:38
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

ТЕСТ: угадайте знаменитый фильм Леонида Гайдая по имени главной героини

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября

Какие фильмы лидируют в российском прокате в первой половине ноября
В последние недели отечественный прокат переживает настоящий бум. Рассмотрим сборы российских и зарубежных картин в первой половине текущего месяца. Главной сенсацией стало появление ретромелодрамы "Любовь Советского Союза", которая быстро завоевала сердца зрителей.

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"?

Тест: насколько хорошо вы знаете советскую комедию "Здравствуйте, я ваша тетя!"?
Комедия "Здравствуйте, я ваша тетя!" стала настоящей классикой советского кино. Картина до сих пор радует зрителей своим остроумным сюжетом и яркими персонажами. Фильм рассказывает о Бабсе, безработном молодом человеке, который, спасаясь от полиции, оказывается в доме богатой семьи, переодевшись в женскую одежду.

Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом

Вышел трейлер восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом
Paramount Pictures представила первый трейлер долгожданной восьмой части шпионской франшизы "Миссия невыполнима". Фильм получил подзаголовок The Final Reckoning. Картина обещает стать одним из самых масштабных проектов в истории кино, с бюджетом, достигшим впечатляющих $400 миллионов.

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?

ТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"?
Фильм Эльдара Рязанова "Служебный роман" вышел на экраны в 1977 году. Кажется, за эти годы мы видели его несчетное количество раз и знаем наизусть. Но помним ли имена, фамилии и отчества героев? Давайте проверим! Ведь с тестом по фильмам Леонида Гайдая все справились отлично! 1.

Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть

Райану Гослингу — 44: какие фильмы с актером вам обязательно нужно посмотреть
Райан Гослинг – актер, который за свою карьеру успел завоевать множество титулов и наград. Отмеченный "Золотым глобусом" и дважды номинированный на "Оскар", он стал одним из самых ярких представителей современного кино. Гослинг не только великолепный актер, но и талантливый музыкант, а также любящий отец двух дочерей, которых он воспитывает вместе с супругой Евой Мендес.

Выбор читателей

12/11ВтрТЕСТ: хорошо ли вы помните имена героев фильма "Служебный роман"? 11/11ПндКиркоров раскрыл самый большой секрет Крутого 11/11ПндВышедшая в свет Собчак потрясла браслетом по цене квартиры в Москве 11/11ПндТест: угадай страну по изображению животных на денежных купюрах 12/11Втр68-летний художник Никас Сафронов готовится стать отцом 11/11ПндШуфутинский благодаря бассейну и диете сбросил 40 килограммов