ТЕСТ: хорошо ли вы знаете имена героев фильма Гайдая "Бриллиантовая рука"

1. Андрей Миронов сыграл агента-перевозчика контрабанды Козодоева. А как звали его по имени-отчеству?
А. Геннадий Петрович;
Б. Андрей Александрович;
В. Семен Семенович.
2. Степан Чекан сыграл милиционера, а звали его...
А. ...Михаил Иванович;
Б. ...Сергей Петрович;
В. ...Валентин Викторович.
3. У управдома Варвары Степановны, которую сыграла Нонна Мордюкова, была говорящая фамилия. Какая?
А. Крапива;
Б. Плющ;
В. Незабудка.
4. Соблазнительницу из гостиницы, сыгранную Светланой Светличной, звали...
А. ...Ирина Николаевна;
Б. ...Анна Петровна;
В. ...Анна Сергеевна.
5. Как звали экскурсовода по Стамбулу у группы, в составе которой был и Горбунков?
А. Виктор Степанович;
Б. Борис Николаевич;
В. Николай Иванович.
6. Метрдотеля ресторана "Плакучая ива" сыграл Александр Хвыля. А как зовут героя фильма?
А. Борис Савельевич;
Б. Максим Игнатьевич;
В. Валентин Иосифович.
ОТВЕТЫ
1. А. Геннадий Петрович;
2. А. Михаил Иванович;
3. Б. Плющ;
4. В Анна Сергеевна.
5. А. Борис Савельевич;