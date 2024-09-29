Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева

В Сочи открылся Первый Международный фестиваль зрительского кино "КиноБраво". По красной ковровой дорожке перед Летним театром прошли топовые звезды кино, театра и музыки.

Появление 61-летней Людмилы Артемьевой на церемонии открытия произвело эффект разорвавшейся бомбы. Видно, что любимая народом актриса работала со стилистом, тщательно продумывая образ. Широкие черные шаровары, белая блузка, красный пиджак и черный галстук – звезда сериалов "Сваты" и "Таксистка" выглядела сногсшибательно.

Она заметно похудела, сменила цвет волос – изменилась до неузнаваемости! Все эти перемены ей очень идут. Хотя кто-то и считает, что Людмила Артемьева стала чем-то похожа на Диану Арбенину.

А ведь профессия актера тем и хороша, что люди могут оценить не только твои работы в кино или на сцене, но и образ, и макияж, и прическу, и наряд. В случае с Людмилой Артемьевой точно есть, о чем теперь сплетникам судачить. Но ясно одно – она разительными переменами во внешности заставила всех о себе говорить. Никто не остался равнодушным!

Напомним, в программу кинофестиваля "КиноБраво" вошли фильмы из России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Египта, Ирана, Индонезии, Сербии, Венгрии, Эфиопии, Таиланда и других стран. Гостей фестиваля также ждет обширная деловая программа. За 5 дней в рамках бизнес-секции состоятся более 10 мероприятий, на которых обсудят настоящее и будущее национального зрительского кино, произведенного в странах БРИКС и других государствах. Свое участие подтвердили кинематографисты более чем из 20 стран.