Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем

Сын Фриске дебютировал в кино Тесты Гузеева нарушила запрет Первого канала Игры Сонник

Топ новостей недели

Крутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этомКрутой раскрыл семейную тайну Леонтьева: Жалел об этом Родные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну ДоронинуРодные и близкие потеряли 91-летнюю Татьяну Доронину Страшно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим старикомСтрашно: съеденный раком 82-летний Масляков выглядит в гробу высохшим стариком Галкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детяхГалкин* объявил о скором возвращении на телевидение: снова станет вести передачу о детях

Лента новостей

Пятница 20 сентября

13:32"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом 12:29Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем 12:12Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента 11:13В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской 09:28Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова 09:09"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего 06:27Жене Соколовского поступают связанные с ребенком жуткие угрозы 03:45Как прошла первая рабочая встреча Кейт Миддлтон после курса химиотерапии 00:18Софи Лорен исполнилось 90 лет: интересные факты о звезде Золотого века Голливуда 20:49Поклонники Бородиной разоблачили ее бойфренда: Показуха 20:11Вернувшийся из США Кашпировский напал на журналистов в Москве 17:56Лазарев вдали от Москвы рассказал о поиске любви 17:53Докторская колбаса и чай: стали известны детали райдера Бузовой 16:27Илья Авербух заявил о планах на третьего ребенка: Собираюсь с силами 15:34Гарик Харламов объявил о закрытии шоу Comedy Club 15:17Техношатер с VR-зоной и лазерное шоу: в Москве пройдет "Ночь инноваций" 14:17Тест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 12:55Кудрявцева сделала заявление об отъеме "Телеграма" у находящегося под следствием Дурова 12:08В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 10:41Новый спутник был вынужден отдуваться за появившуюся на публике Ходченкову 10:3270-летняя певица и композитор Ирина Грибулина ответила на вопрос о пятом браке с молодым 09:06Познер подробно рассказал о возвращении на Первый канал после долгого молчания 06:17Почему мы конфликтуем и как помочь себе в гневе? 03:38Книжные новинки сентября: эти романы и детективы согреют душу прохладным вечером 00:12Случится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 20:43"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19:56"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора 19:15Андрей Воробьев отметил важную роль управляющих компаний для создания комфортных условий для жителей Подмосковья 18:11Telegram все: кто пытается отобрать детище Павла Дурова? 17:11Столичные производители реабилитационного оборудования помогают бойцам СВО 16:58Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 16:22Продукты питания и одежда: как москвичи помогают жителям новых территорий 15:42Алсу намерена делить имущество с Абрамовым на международном уровне 15:01Тест: угадай советский фильм по кадру с героем на пляже у моря 14:23Мосгордума утвердила руководящий состав на первом заседании нового созыва 13:18Сделано заявление о разводе тайно вернувшегося в Россию внука Пугачевой с женой 12:02Вопрос на 5 миллионов: Жуков атаковал наживающегося на его наследии двойника 10:51Харламов стал совсем другим человеком после свадьбы с Ковальчук 09:04Хилькевич в третий раз стала мамой и показала ребенка 08:21Как сегодня выглядит могила "дяди Володи" Ухина из "Спокойной ночи, малыши!" 06:23Милла Йовович внезапно объявилась после долгой пропажи и сделала заявление 03:0161-летняя Деми Мур рассказала о жутких последствиях погони за вечной молодостью 00:12Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания 20:5043-летний Алексей Чадов стал отцом во второй раз 19:40Поклонники беспокоятся: у мужа Королевой появилась длинноногая муза 18:59Жена иноагента Пугачева рассказала о своих ценностях в швейцарском банке 18:16Недавно ставшего отцом Аршавина снова окольцевали? 16:55Поразительно похожий на маму сын Жанны Фриске дебютировал в кино 16:31Фаворит Пугачевой выдал причину ее размолвки с Киркоровым 15:44"Пожалуйста, не разводитесь": Сергей Жуков раскрыл правду о взаимоотношениях в семье
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем
1333

"Не приведи судьба на склоне дней // Мне пережить родных своих детей", – пела Алла Пугачева в композиции "Женщина, которая поет". Увы, 71-летняя Ирина Понаровская познала эту страшную боль – внезапно умер ее единственный сын.

Наследник звезды художник Энтони Вейландович Родд умер в Москве от внезапной остановки сердца. До 40-летия он не дожил меньше месяца. Молодой мужчина умер в ванной, когда пошел принять перед сном контрастный душ. По предварительной версии, у Энтони остановилось сердце в результате острой сердечной недостаточности.

В одну секунду его красавица-жена Анна Чайниковая стала вдовой, а двое детей, которым шесть и десять лет, остались без отца...

"Сообщить про трагедию Ирине Витальевне было непросто, – рассказывают друзья семьи. – Это страшный удар. А у нее слабое здоровье. Было ранее утро, когда она узнала про потерю"

По словам близких, Понаровская "страшно кричала и плакала", узнав о кончине своего любимого мальчика. Как говорят, ей даже стало плохо с сердцем. Но сейчас певице надо взять себя в руки – предстоит заняться организацией похорон Этони. По предварительным данным, прощание может пройти в закрытом формате только в кругу семьи – Понаровская не хочет, чтобы журналисты снимали ее горе. Ей важно проститься с ребенком без чужих глаз и камер. И ее можно понять.

Шоу-бизнес в Telegram

20 сентября 2024, 12:29
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской

Как 70-летней Понаровской удается оставаться стройной: певица раскрыла хитрость

"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом

"Катастрофа": сын Сафронова получил серьезную травму в драке перед важным концертом
Лука Сафронов оказался в непростой ситуации перед своим выступлением в Петербурге. У известного пианиста произошел конфликт с водителем элитного такси Инцидент привел к травме руки музыканта.

Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента

Долина уколола оскандалившуюся Бузову после неприятного инцидента
Лариса Долина рассказала о своем сложном характере, проблемах с голосом и отношении к современным артистам. В частности, речь зашла об Ольге Бузовой. В новом выпуске подкаста "Ниче святого" певица открыто рассказала о своих переживаниях и внутренней борьбе, несмотря на статус суперзвезды, который она приобрела за 50 лет на сцене.

В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской

В Москве скоропостижно умер молодой сын Ирины Понаровской
СМИ распространяют печальную новост. На 39-м году жизни умер сын известной певицы Ирины Понаровской. По предварительным данным, Энтони Родд, почувствовал себя плохо в своем доме на улице Трифоновской в Мещанском районе около пяти утра.

Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова

Как сейчас выглядит могила умершего шесть лет назад Николая Караченцова
Николая Караченцова не стало в октябре 2018 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на Троекуровском кладбище столицы и оценил состояние могилы знаменитого актера театра и кино сегодня. За год до смерти у Николая Караченцова была диагностирована неоперабельная раковая опухоль в левом легком.

"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего

"Сдувшийся мячик": фигура Хилькевич после родов оставляет желать лучшего
Анна Хилькевич недавно стала мамой в третий раз. В день лунного затмения она родила дочку от супруга Артура Мартиросяна. Этот момент, безусловно, стал для нее важным событием, но, как и в случае с любыми родами, он был не без трудностей.

Выбор читателей

18/09СрдНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой 19/09ЧтвВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи 19/09ЧтвСлучится непоправимое: сделано заявление о резких изменениях в жизни отца принца Гарри 18/09Срд"Есть желание раздуть новый скандал": Алсу прокомментировала слухи о разделе имущества 19/09ЧтвТест для заставших СССР: эти вещи были в советские времена или нет? 18/09Срд"Тетя Таня" Судец из "Спокойной ночи, малыши!" раскритиковала звезд из телевизора