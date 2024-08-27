Киркоров ошарашенной Рудковской: "В долг не даю!"

Новый облик Филиппа Киркорова стал главной, пожалуй, сенсацией конкурса "Новая волна", который 28 августа завершится в Сочи. Впрочем, король российской эстрады остался верен себе – он потряс не только новыми бицепсами и сексуальным торсом, но и громкими заявлениями.

Яна Рудковская на красную дорожку для чего-то приходила с туго набитой пятитысячными купюрами дамской сумочкой. Хотя ее протеже в конкурсе молодых исполнителей не было и благодарить никого было не нужно.

Филипп Киркоров в разговоре с корреспондентом "Дни.ру" Феликсом Гроздановым обмолвился, для чего практичной и предприимчивой жене Евгения Плющенко столько денег – мол, она всегда готова прийти на помощь. Ее большое сердце и широкая душа всем известны в шоу-бизнесе.

"У Яны можно всегда взять в долг, всегда можно обернуться, – говорит король российской эстрады. – Всякое ведь бывает в жизни! Я, вот, например, если занимаю, то очень большим суммы. А вот Яна, если берет в долг, то отдает обычно бартером".

При этом сам Филипп Киркоров никому никогда принципиально не занимает ни рубля. "Я денег в долг не даю! – пояснил он. – Когда меня просят, я лучше дам просто так, подарю. Потому что вернет их человек только в том случае, если будет таким же порядочным, как я, который умеет пунктуально отдавать". Действительно, коллеги знают знаменитого певица исключительно как честного, аккуратного, педантичного человека, который никогда никого не подвел и не обманул.