Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает

В Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Мероприятие привлекло внимание не только начинающих артистов, но и эстрадных мэтров.



Среди постоянных участников — Лариса Долина, которая, несмотря на всеобщее внимание, не стала задерживаться на курортных променадах. Сразу после приземления она направилась на репетицию и концерт, где зрители встречали ее с восторгом и благодарностью за любимые песни.

Однако в последние дни имя Ларисы Долиной стало ассоциироваться не только с творчеством, но и с печальным инцидентом: опытная певица стала жертвой мошенников. По информации СМИ, аферисты обманули ее на сотни миллионов рублей, продав квартиру в центре Москвы. Это известие шокировало поклонников и коллег по цеху.

"Лариса Александровна, как вы держитесь в сложившейся ситуации?", — с интересом спрашивали репортеры. В ответ певица лишь улыбнулась и произнесла: "Это запрещенный вопрос". Долина, понимая всю серьезность ситуации, отказалась комментировать детали инцидента, сославшись на интересы следствия.

Тем не менее, в разговоре с журналистами она охотно делилась своим опытом работы на сцене. "Всякое в жизни бывает, и негативный опыт — тоже опыт", — призналась она. За свою долгую карьеру, начавшуюся в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы", Лариса пережила множество взлетов и падений. Она отметила, что всегда была открыта к экспериментам, хотя не все из них приносили успех.

"Каждый новый проект — это риск, но без него невозможно расти и развиваться", — добавила певица. Лариса Долина вдохновляет многих своим подходом к жизни и творчеству. Несмотря на трудности, она продолжает радовать зрителей своими выступлениями и остается символом стойкости и профессионализма.