Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает

Лещенко смертельно болен Тесты Шаляпин раскрыл секрет Волочковой Игры Сонник

Топ новостей недели

Оторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему ЛазаревуОторвался тромб: люди несут цветы и свечи к скоропостижно умершему Лазареву Россияне скорбят: стало известно о смерти КончаловскогоРоссияне скорбят: стало известно о смерти Кончаловского Со святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смертиСо святыми упокой: как выглядит могила Веры Глаголевой в седьмую годовщину смерти Всплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартиройВсплыла жестокая правда: вот почему дочь Долиной не вмешалась в аферу с квартирой

Лента новостей

Пятница 23 августа

12:32150 коллективов из разных стран соберет в столице "Московская a cappella" 12:22Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления 12:02Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор 11:53Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры 11:00Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает 10:45Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов 09:51Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный 09:27Бывший любовник Бузовой задержан полицией из-за многомиллионной аферы 09:15Избивавший жен Марат Башаров нашел способ искупить свою вину 08:41В Москве началось тестирование системы электронного голосования 06:10Идеальные варианты для помолвочных колец. Как выбрать то самое? 03:26Диетолог раскрыла секрет похудения Ковальчук после родов 00:14Открылись новые подробности развода Алсу: дело не в Абрамове 23:06В столице открыто более 40 литературных мастерских "Московского долголетия" 22:11Театральный фестиваль пройдет 24 августа на Северном речном вокзале 21:13Как в фильмах ужасов: в Сеть слили фото изуродованной отеками Даны Борисовой 19:23Грамотей или двоечник? Тест на знание русского языка – ответь на 10 непростых вопросов 18:18Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом 17:21"Бывают осложнения": переделанная Мамаева влезла в скандал вокруг хирурга Хайдарова 17:02Усадьба "Кусково" приглашает на грандиозный бал-маскарад 24 и 25 августа 16:43"День знаний" в Кремле объединит все поколения семьи 16:39Форум-фестиваль "Москва 2030" показал стратегии развития города – эксперт 16:09На рынке "Москва – на волне" проходят Дни Якутии 15:16Москва приглашает на первую Международную неделю кино 14:34Названа баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 14:17Дизайн своей станции метро можно создать на форуме-фестивале "Москва 2030" 14:13Звезда "Кадетства" Владимир Стеклов борется с раком 12:59Тест: угадай знаменитых актеров по фото их детей 12:42Эксперт: Программа "Миллион призов" помогает развитию предпринимательства 12:25Какие мероприятия проходят в Москве в День Государственного флага 11:11Дава воссоединился с возлюбленной: он снова счастлив 10:43Названа дата ожидаемого возвращения Валерия Меладзе в Россию 10:30"Я лох года": поверившая мошенникам Кудрявцева лишилась денег 09:5892-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 09:28Вступившая в новые отношения Бородина откровенно заговорила об измене 09:02"У нас девочка": в семье Костюшкиных долгожданное пополнение 08:26Галкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 06:29Как бывший муж повлиял на разрыв взаимоотношений Штурм с 20-летним сыном 03:32Дженнифер Лопес официально подала на развод с Беном Аффлеком 00:24Дом Пугачевой в деревне Грязь превратится в Диснейленд 22:14"Ты что, озверел?!": Семенович поставила на колени провинившегося мужика 21:00Тест: проверь свои знания о лучших ролях Иннокентия Смоктуновского 18:54Бросившая детей Тодоренко взвыла за границей: Испытания не заканчиваются 17:50"Ты же меня не отравишь?": Волочкова совершила ошибку по отношению к Киркорову 17:01"Даже не попытался извиниться": Бородина пнула женившегося на любовнице Омарова 15:56Потерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы 14:42Пошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 14:05Муж Седоковой публично унизил ее в соцсети 13:13Тест: как хорошо вы знаете роли Андрея Мягкова 13:07Москвичам напомнили, что заявки на бумажные бюллетени подаются до 2 сентября
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает

Долина откровенно поделилась опытом столкновения с мошенниками: Всякое в жизни бывает
391

В Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна". Мероприятие привлекло внимание не только начинающих артистов, но и эстрадных мэтров.

Среди постоянных участников — Лариса Долина, которая, несмотря на всеобщее внимание, не стала задерживаться на курортных променадах. Сразу после приземления она направилась на репетицию и концерт, где зрители встречали ее с восторгом и благодарностью за любимые песни.

Однако в последние дни имя Ларисы Долиной стало ассоциироваться не только с творчеством, но и с печальным инцидентом: опытная певица стала жертвой мошенников. По информации СМИ, аферисты обманули ее на сотни миллионов рублей, продав квартиру в центре Москвы. Это известие шокировало поклонников и коллег по цеху.

"Лариса Александровна, как вы держитесь в сложившейся ситуации?", — с интересом спрашивали репортеры. В ответ певица лишь улыбнулась и произнесла: "Это запрещенный вопрос". Долина, понимая всю серьезность ситуации, отказалась комментировать детали инцидента, сославшись на интересы следствия.

Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов

Тем не менее, в разговоре с журналистами она охотно делилась своим опытом работы на сцене. "Всякое в жизни бывает, и негативный опыт — тоже опыт", — призналась она. За свою долгую карьеру, начавшуюся в 1971 году в эстрадном оркестре "Мы одесситы", Лариса пережила множество взлетов и падений. Она отметила, что всегда была открыта к экспериментам, хотя не все из них приносили успех.

"Каждый новый проект — это риск, но без него невозможно расти и развиваться", — добавила певица. Лариса Долина вдохновляет многих своим подходом к жизни и творчеству. Несмотря на трудности, она продолжает радовать зрителей своими выступлениями и остается символом стойкости и профессионализма.

Телеграм канал

23 августа 2024, 11:00
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Utro.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Нашли замену: Агата Муцениеце лишилась работы на Первом
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления

Выздоровевший Боярский заломил тройную цену за выступления
Михаил Боярский снова начал выступать. Стало известно, что Михаил Боярский окончательно восстановился после проблем со здоровьем.

Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор

Роскошный подарок для Киркорова от уехавшей из России Пугачевой произвел фурор
В Сочи снова зазвучали огни и музыка конкурса "Новая волна", который не проводился три года. Этот год стал особенным, ведь на открытии выступил король российской эстрады Филипп Киркоров. Появление поп-короля на красной дорожке стало настоящим событием: певец продемонстрировал новый царский венец, украшенный серебром, драгоценными камнями и бриллиантами.

Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры

Феноменально изменившийся Киркоров раскрыл секрет своей новой идеальной фигуры
Филиппа Киркорова несколько месяцев не было в свете – он сейчас в Сочи снимается в фильме. И за это время король российской эстрады здорово изменился. Новое тело он явил на конкурсе молодых исполнителей "Новая волна", который в эти дни проходит при поддержке "Герофарм" и воды TASSAY. 57-летний артист заткнул за пояс всех сексуальностью, молодостью и красотой. Кажется, что так хорошо Филипп Киркоров не выглядел никогда прежде.

Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов

Россияне в шоке: Shaman попал в Книгу рекордов
Ярослав Дронов удивил публику на очередном концерте. Накануне заслуженный артист России Shaman попал в Книгу рекордов России.

Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный

Почти свободная Алсу намерена отсудить у мужа крупный куш – список внушительный
Алсу написала список требований на 100 страниц. После долгого перерыва в Сочи стартовал конкурс молодых исполнителей "Новая волна".

Выбор читателей

22/08ЧтвГалкин* жестко отомстил оскорбившему его россиянину 21/08СрдПошел по стопам матери: сын Королевой круто изменил свою жизнь 21/08СрдМуж Седоковой публично унизил ее в соцсети 22/08ЧтвНазвана баснословная цена свадебного платья невестки Наташи Королевой 22/08Чтв92-летнему отцу Филиппа Киркорова грозит тюрьма 21/08СрдПотерял 33 миллиона: у женившегося в третий раз Харламова серьезные проблемы