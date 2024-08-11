Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве"

Правда о браке Петросяна и Брухуновой Тесты Харламов готовится стать отцом во второй раз Игры Сонник

Топ новостей недели

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастьеБеда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Могила рядом с Собчаком: умершего в 69 лет журналиста Гордона похоронили в Петербурге Теперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре МосквыТеперь навсегда в России: молодую и красивую Аллу Пугачеву заметили в центре Москвы Зачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе разводаЗачем Абрамов пытается ограничить доступ Алсу к их совместному имуществу в ходе развода

Лента новостей

Воскресенье 11 августа

15:21Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве" 12:17Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей 09:15Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август 06:33Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона" 03:23Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи? 00:27Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос 21:146 причин неприятного запаха изо рта: замечания гастроэнтеролога 18:50Назван любимый у звезд отель: он не в Москве и не в Питере 18:28ТЕСТ на знание фильма "Экипаж": попробуй ответить правильно на все вопросы 15:10Почему рукоделие идеально подходит интровертам? Разбираемся с мастером 12:34Есть ли будущее у Лепса и его юной пассии? Психолог раскрыл правду 09:08Тест по "Винни-Пуху": только любители советских мультфильмов смогут верно ответить на все вопросы 06:24Обнародованы особые требования Пугачевой к арендатору ее роскошной дачи 03:09Кейт Миддлтон и принц Уильям решают конфликты необычным способом – что они делают? 00:11Сделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 21:35"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 19:41Тест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 18:54Похудевшая Дана Борисова начала слепнуть 18:28Страдающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех 17:56"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 17:28Галкин* похвастался успехом в Европе – но есть одно "но" 16:57Заболевшего Кушанашвили сильно изуродовали 16:43"О Боже!": пережившую трагедию Натали поставили перед сложным выбором 16:10"Шишка на животе": Боня страшится неизбежной операции – вся в слезах 15:56Киркоров ликует: проигравшая суд Успенская будет публично просить прощения 15:34А это точно дружба? В Сеть просочились фото лобызающихся Бузовой и Батрутдинова 14:42Московские единороссы отправили в ПВРы Курской области первые семь машин с гуманитарной помощью для мирных граждан 14:17На форуме-фестивале представят планы развития туризма в Москве до 2030 года 13:39Гаспар Ноэ о кинопарке "Москино": Это действительно круто! 12:47Тест: насколько хорошо вы помните советский мультфильм "Жил-был пес"? 12:21"Ты сволочь и хамка!": Алла Пугачева отчитала упершуюся Катю Семенову 12:05Уехала от плохих воспоминаний: бывшая жена Джигарханяна готовится к новоселью 11:31Уехавшая из России Кудрявцева шокировала народ зарослями в деликатных местах 10:15Нуждающаяся в финансовой помощи Дана Борисова нашла тайного покровителя 09:30С молодой невестой Лепса случилось ужасное во время отдыха в Европе 09:16Куда сходить в Москве: афиша с 9 по 17 августа 06:53Развод Бена Аффлека и Дженнифер Лопес назвали самым дорогим в истории 03:42Жизнь отказавшейся от макияжа Памелы Андерсон кардинально изменилась 00:16Найдено весомое доказательство выздоровления борющейся с раком Кейт Миддлтон 21:28Команда мэра Москвы сформировала единую программу на выборах в МГД 21:22Поддержку участников спецоперации обсудили на конференции московской "Единой России" 20:49Народ бьет тревогу! Екатерина Варнава ужасает худобой – фото 19:45Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?" 19:08Вернувшуюся после трагедии Натали заподозрили в плагиате 19:07Волочкова призвала пьяных артистов к совести: Позорище 17:51Мечтающая о родине Пугачева посмеялась над россиянами 17:28Сыгравший свадьбу Харламов готовится стать отцом во второй раз 17:0229-летняя Лиза Арзамасова родила второго ребенка от Ильи Авербуха 16:39Теперь все ясно: вот на чем держится брак Петросяна и Брухуновой 16:31 Мария Лиман: "Я мечтала стать актрисой с 4 лет"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве"

Тест по советскому фильму "Я шагаю по Москве"
318

Проверьте, как хорошо вы знаете знаменитый фильм Георгий Данелия.

Знаменитый советский кинохит с Никитой Михалковым в главной роли знаком почти всем. Песню из фильма помнят даже нынешние школьники. Недавно картину заново оцинковали, теперь ее можно посмотреть в улучшенном качестве. Но стоит ли пересматривать советскую классику или вы и так знаете ее наизусть, можно проверить в нашем тесте.

ТЕСТ

1. В каком году был снят фильм "Я шагаю по Москве"?

А) В 1960;

Б) В 1962;

В) В 1963.

2. Какое событие происходит на Чистопрудном бульваре, после чего Коля приглашает Володю к себе домой?

А) Володя пачкает одежду;

Б) Володе негде ночевать;

В) Володю кусает собака.

3. Почему Саше нужна отсрочка от армии?

А) Он поступает учиться;

Б) Он женится;

В) Он уезжает.

4. Что Коля делает на спор?

А) Знакомится с девушкой;

Б) Демонстрирует действие гипноза;

В) Кукарекает на людях.

5. На какой станции метро были сняты кадры, предшествующие знакомству Володи и Коли?

А) Студенческая;

Б) Воробьевы горы;

В) Комсомольская.

6. Какой язык по аудиозаписи учит мойщик окон?

А) Французский;

Б) Английский;

В) Итальянский.

ОТВЕТЫ

1. В) В 1963

2. В) Володю кусает собака

3. Б) Он женится

4. Б) Демонстрирует действие гипноза

5. А) Студенческая

6. Б) Английский

Телеграм канал

11 августа 2024, 15:21
Фото: кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

По теме

Тест по советскому фильму "Не могу сказать прощай"

Тест: насколько хорошо вы помните фильм "Где находится нофелет?"

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей

Артемий-Добровлад и Луна: как российские звезды называют своих детей
Знаменитости, пытаясь отличиться во всем, порой дают своим детям достаточно странные имена. О некоторых из них в материале "Дни.ру". Знаменитости часто выбирают для своих детей необычные имена, чтобы подчеркнуть их уникальность и индивидуальность.

Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август

Стало известно о планах Кейт Миддлтон на август
Кейт Миддлтон идет на поправку, считает королевский эксперт. Балморал – поместье, расположенное в живописном Шотландском нагорье, место, где королевская семья проводит спокойный летний отдых.

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона"

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон заявил, что не будет смотреть "Дом Дракона"
Кит Харингтон признался, что не собирается пересматривать киноэпопею со своим участием. Кит Харингтон, который стал широко знаменит благодаря своей роли Джона Сноу в восьми сезонах легендарного сериала "Игра престолов", поделился своим мнением о приквеле.

Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?

Какие бытовые привычки присущи членам королевской семьи?
Представители королевской династии Великобритании придерживаются не совсем обычных правил в быту. Члены королевской семьи постоянно находятся под пристальным вниманием прессы и людей со всего мира.

Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос

Влияние воды и гидратации на здоровье кожи головы и волос
Вода имеет огромное значение для всего живого на Земле, участвуя в большинстве природных процессов. Она является основной частью человеческого организма и оказывает заметное влияние на наше здоровье. Этот факт обязательно нужно учитывать при уходовых процедурах: специалисты уверены, что красота волос во многом зависит от уровня их увлажненности. Какие меры помогут улучшить гидратацию кожи головы и почему это так важно, рассказывает Виктория Толстоносова — трихолог, нутрициолог.

Выбор читателей

09/08Птн"Дайте дожить свой век": Кудрявцева молит о спасении от страшной болезни 10/08СбтСделано заявление о проблемах в браке Глюкозы: Дело идет к разводу 09/08Птн"Как после жесткой пьянки": Ксению Собчак представили в неприглядном виде 09/08ПтнПохудевшая Дана Борисова начала слепнуть 09/08ПтнТест по фильму "Мачеха" с Татьяной Дорониной 09/08ПтнСтрадающий Иосиф Пригожин долгое время скрывал это от всех