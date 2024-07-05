[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

1. Продолжите список "жилтоварищей" из нового домоуправления дома на Пречистенке: Швондер, Вяземская, товарищ Пеструхин и товарищ...
А – Жариков;
Б – Жаровкин;
В – Булгаков.
2. В скольких комнатах живет и работает профессор Преображенский?
А – В пяти;
Б – В шести;
В – В семи.
3. С чем, по мнению жилтоварищей, профессор мог бы объединить смотровую при уплотнении?
А – С кабинетом;
Б – Со столовой;
В – С приемной.
4. Как зовут доктора Борменталя?
А – Илья Петрович;
Б – Иван Арнольдович;
В – Михаил Афанасьевич.
5. Как эксперимент ставил в своей клинике профессор Преображенский?
А – Заставлял больных петь хором;
Б – Заставлял читать "Правду";
В – Заставлял изучать труды Маркса.
6. Разруха, по мнению профессора Преображенского, не в клозетах, а в...
А – В сердцах;
Б – В мозгах;
В – В головах.
7. Чей портрет разбил Шарик?
А – Профессора Мечникова;
Б – Доктора Борменталя;
В – Александра Пушкина.
8. Какое событие, по мнению Дарьи Петровны, должно было произойти 4 мая 1925 года?
А – Земля налетит на небесную ось;
Б – Наступит второе пришествие;
В – Шариков окончательно станет человеком.
9. С какой целью "со Пскова" пришла в квартиру профессора странница?
А – Пришла получить яичники обезьяны;
Б – Пришла собачку говорящую посмотреть;
В – Пришла просить милостыню.
10. Кем был отец доктора Борменталя?
А – Кафедральным протоиереем.
Б – Недорезанным буржуем;
В – Судебным следователем в Вильно.
ОТВЕТЫ
1 – Б – Жаровкин;
2 – В – В семи;
3 -А – С кабинетом;
4 – Б – Иван Арнольдович;
5 – Б – Заставлял читать "Правду";
6 – В – В головах;
7 - А – Профессора Мечникова;
8 – А – Земля налетит на небесную ось;
9 – Б – Пришла собачку говорящую посмотреть;
10 – В – Судебным следователем в Вильно.