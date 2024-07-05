Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров давно был признан народом Королем российской эстрады. Самые масштабные шоу, самые дорогие наряды, самые обсуждаемые поступки и высказывания – он у нас такой один. Настоящим фанатам певца не составит труда пройти тест о кумире.

1. В 1995 году на "Евровидении" в Дублине Россию представлял Филипп Киркоров. С какой песней он выступал и занял 17-е место?

А – "Атлантида";

Б – "Я не Рафаэль";

В – "Колыбельная для вулкана".

2. В мюзикле "Чикаго" Филипп Киркоров играл...

А – ...адвоката Билли Флинна;

Б – ...убитого Фреда Кейсли;

В -...композитора Джовн Кэндера.

3. Филипп Киркоров окончил московскую школу № 413 с..

А – ...с золотой медалью;

Б – ...с серебряной медалью;

В – ...со справкой без аттестата.

4. Крестным отцом детей Филиппа Киркова является...

А – Николай Басков;

Б – Максим Галкин (признан иностранным агентом);

В – Андрей Малахов.

5. Настоящая фамилия деда и отца Филиппа Киркорова –

А – Киркоров;

Б – Крикорян;

В – Пугачев.

6. В 1985 году Филипп Киркоров впервые появился на телевидении. Какую песню он исполнял?

А – "Зайка моя";

Б – "Алеша";

В – "День Победы".

7. Какая из этих стран не вводила санкции против Киркорова?

А – Австралия;

Б – Канада;

В – Израиль.

8. Филипп Киркоров познакомился с Аллой Пугачевой в апреле 1988 года. Где это случилось?

А – Дома у Пугачевой на улице Горького;

Б – На вернисаже Ильи Резника;

В – На "Славянском базаре в Витебске".

9. Филипп Киркоров попал в "Книгу рекордов Гиннеса", потому что...

А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге.

Б – ....устроил самый дорогой банкет на свой юбилей;

В -...купил больше всех дизайнерской одежды у модного дома Dolce & Gabbana.

10. Какая разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова?

А – 18 лет

Б – 10 лет;

В – 25 лет.

ОТВЕТЫ

1 - В – "Колыбельная для вулкана";

2 - А – ...адвоката Билли Флинна;

3 - А – ...с золотой медалью;

4 -В – Андрей Малахов;

5 - Б – Крикорян;

6 - Б – "Алеша";

7 - В – Израиль;

8 - Б – На вернисаже Ильи Резника;

9 - А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге;

10 - А – 18 лет.