Тест для внимательных к деталям: угадайте популярный фильм по виду сталинской высотки

1. Когда герои ищут этого фильма академика Нестратова, и колесят по Москве на такси, то в кадр попадают: МИД, высотка на Котельнической, МГУ, а также они побывают на строительстве гостиницы "Украина".
А. "Верные друзья";
Б. "Берегись автомобиля";
В. "Невероятные приключения итальянцев в России".
2. Эта высотка на Котельнической набережной мелькает, когда герои едут по Яузскому бульвару.
А. "Бригада";
Б. "Петровка, 38".
В. "Брат – 2";
3. Героини этого фильма некоторые время обитают в квартире на Площади Восстания.
А. "Москва слезам не верит";
Б. "Служебный роман";
В. "Зависть Богов".
4. Герой этой картины купается в Москве-реке на Краснопресненской набережной. За его спиной строящаяся гостиница "Украина".
А. "Подкидыш"
Б. "Старик Хоттабыч";
В. "Весна".
5. Семья героя этого фильма живет в одном из самых престижных московских домов 50-х годов – высотке на Котельнической набережной.
А. "Стиляги";
Б. "Не может быть!";
В. "Карнавал".
6. За спиной у героини этой картины видно здание МГУ им. Ломоносова.
А. "Артистка из Грибова"
Б. "Карнавал";
В. "Три тополя на Плющихе".
О Т В Е Т Ы
1 – А. "Верные друзья";
2 – А. "Бригада";
3 – А. "Москва слезам не верит";
4 – Б. "Старик Хоттабыч";
5 – А. "Стиляги";
6 – Б. "Карнавал".