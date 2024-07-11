Тест для внимательных к деталям: угадайте популярный фильм по виду сталинской высотки

"-А где они живут? – На площади Восстания. – В высотном? Завтра переезжаем вместе!" – помните этот диалог из фильма Владимира Меньшова? Действие многих популярных картин разворачивается внутри или вокруг сталинских высоток. Давайте их угадаем вместе!

1. Когда герои ищут этого фильма академика Нестратова, и колесят по Москве на такси, то в кадр попадают: МИД, высотка на Котельнической, МГУ, а также они побывают на строительстве гостиницы "Украина".

А. "Верные друзья";

Б. "Берегись автомобиля";

В. "Невероятные приключения итальянцев в России".





2. Эта высотка на Котельнической набережной мелькает, когда герои едут по Яузскому бульвару.

А. "Бригада";

Б. "Петровка, 38".

В. "Брат – 2";





3. Героини этого фильма некоторые время обитают в квартире на Площади Восстания.

А. "Москва слезам не верит";

Б. "Служебный роман";

В. "Зависть Богов".





4. Герой этой картины купается в Москве-реке на Краснопресненской набережной. За его спиной строящаяся гостиница "Украина".

А. "Подкидыш"

Б. "Старик Хоттабыч";

В. "Весна".





5. Семья героя этого фильма живет в одном из самых престижных московских домов 50-х годов – высотке на Котельнической набережной.

А. "Стиляги";

Б. "Не может быть!";

В. "Карнавал".





6. За спиной у героини этой картины видно здание МГУ им. Ломоносова.

А. "Артистка из Грибова"

Б. "Карнавал";

В. "Три тополя на Плющихе".





О Т В Е Т Ы

1 – А. "Верные друзья";

2 – А. "Бригада";

3 – А. "Москва слезам не верит";

4 – Б. "Старик Хоттабыч";

5 – А. "Стиляги";

6 – Б. "Карнавал".