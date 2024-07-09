[Тест] для знатоков фильма "Бриллиантовая рука": проверьте свою внимательность

Кажется, что советскую эксцентрическую комедию "Бриллиантовая рука", снятую в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, мы все знаем наизусть. Но помним ли детали картины? Давайте проверим!

1. Кем работает Семен Семенович Горбунков?

А – Таксистом;

Б – Врачом;

В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".

2. Чье имя носит круизный лайнер, на котором совершают путешествие герои картины?

А – Михаила Лермонтова;

Б – Михаила Светлова;

В – Михаила Ломоносова.

3. В каком из этих городов не был в время путешествия Семен Горбунков?

А – Нью-Йорк;

Б – Марсель;

В – Стамбул.

4. Где, по рассказу Горбункова, собаки во дворах гуляют везде, поскольку "собака – друг человека"?

А – В Париже;

Б – В Берлине;

В – В Лондоне.

5. Авторский коллектив – художник Маргарита Семенова, архитектор Рогаль Левицкая, главный конструктор Альберт Мудрик – создали средний комбинированный костюм "Универсал-69". Какой наградой он был отмечен?

А – Дипломом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве;

Б – Грамотой ВЛКСМ в Ленинграде;

В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.

6. В какой ресторан Козодоев пригласил Горбункова?

А – "Плакучая ива";

Б – "Старый клен";

В – "Три тополя на Плющихе".

7. Продолжите фразу из фильма: "Куй железо...."

А – ...не отходя от кассы;

Б – ...пока горячо;

В – ...а лучше – банкноты.





ОТВЕТЫ

1 – В – Старшим экономистом в "ГИПРОРЫБЕ".

2 – Б – Михаила Светлова;

3 – А – Нью-Йорк;

4 – В – В Лондоне.

5 – В – Поощрительной премией на межобластном форуме современной одежды в Житомире.

6 – А – "Плакучая ива";



7 – А – ...не отходя от кассы;