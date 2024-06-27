Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов

Ольга Остроумова стала участницей Международного кинофестиваля "Антарес", который проходит в эти дни в Сочи. На своем творческом вечере она блистательно читала стихи Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и Валентина Гафта, рассказывала о времени и о себе... Она смогла в каждом слушателе разбудить что-то важное и светлое.

"Меня часто приглашали выступить в Кремлевском дворце Съездов на концертах по случаю очередной годовщины Октября или Ленина, – вспоминает актриса. – И я – что делать! – соглашалась. Хотя стихи про коммунизм, которые мне давали там читать, были просто невозможные..."

Ужас и в том, что стихи ей приходилось читать под фонограмму! "Мы заранее записывали эти стихи, потом выходили на сцену и просто открывали рот при закрытом микрофоне, – вспоминает Ольга Михайловна особенность тех кремлевских концертов. – Потом получала большую зарплату, уходила и думала: "Зачем я это делаю?!" Но отказаться было невозможно",

Правда, однажды она все-таки нашла силы и отказалась. "Была какая-то годовщина Надежды Крупской, мне позвонил чиновник из министерства и попросил со сцены прочитать отрывки из ее воспоминаний. – рассказывает Остроумова. – А мне так не хотелось это читать, что я предложила позвать вместо меня Наталью Белохвостикову. Мол, она играла Крупскую в кино (в фильме "Надежда", вышедшем в 1973 году – Прим. ред.). Может быть, я этим даже подставила Белохвостикову".

Но все-таки случилось чудо и Ольга Остроумова смогла прочесть со сцены Кремля то, что сама хотела. "Это было уже в Перестройку, – рассказала она. – Был концерт по случаю 19-й Всесоюзной конференции Коммунистической партии (1988 год – Прим. ред.). И мне разрешили самой выбрать произведение, сказав: "Читайте, что хотите". Вначале я хотела прочесть "Реквием" Анны Ахматовой. Но мне сказали, что это очень трагичное произведение, и попросили подумать еще. Тогда я решила читать "Моим стихам" Марины Цветаевой, которую тогда только начали издавать. Это было очень важно, что стихам Марины, как драгоценным винам, настал черед . Ведь они моими связками на весь мир прозвучали в Кремле! Для меня это был шок!"