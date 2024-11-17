Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого

В репертуаре Филиппа Киркорова есть несколько хитов на музыку Игоря Крутого. Но, как признался композитор, он едва не породнился с королем российской эстрады!

"В один момент мы чуть не стали родственниками, – признался Игорь Яковлевич. – Потому что его папа потихоньку стал ухаживать за моей мамой. Мы уже стали подбивать доходы и расходы. Но потом папа у него оказался балованным и стал ухаживать за молодыми. А моя мама – женщина строгих правил!"

Напомним, мама Игоря Крутого Светлана Семеновна родилась в 1934 года и работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Она овдовела еще в 1980 году – ее супруг и отец Игоря умер от рака слюнной железы. А мать Филиппа Киркорова умерла тоже от онкологического заболевания в 1994-м. Вероятно тогда отец короля российской эстрады и сватался к маме самого крутого композитора страны. Ведь Бедрос Киркоров – практически ровесник Светланы Крутой.

Сам Киркоров говорит сегодня с грустью в голосе: "Жаль, что мы не стали родственниками". А Крутой шутит на эту тему: "Мне бы это вылилось в копеечку!" Но в случае брака их родителей, Филипп Киркоров стал бы сводным братом Игорю Крутому. Сегодня же они – не просто коллеги, но и близкие друзья.