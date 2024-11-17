Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого

Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал Тесты Судьба квартиры Леонтьева рассекречена Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест по географии: угадайте места обитания редких животныхТест по географии: угадайте места обитания редких животных Тест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойникамиТест: угадай советский фильм по кадрам с близнецами и двойниками ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь"ТЕСТ: насколько хорошо вы ориентируетесь в фильме Рязанова "Карнавальная ночь" Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"Тест: продолжите цитату из легендарного советского фильма "Покровские ворота"

Лента новостей

Суббота 16 ноября

01:30Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого 00:19В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие 18:44Вариант романтического ужина из трех простых и соблазнительных блюд 15:22В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком 13:07Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная 12:21Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная 12:20Удивите гостей необычным блюдом: рецепт пасты с тыквой, беконом и козьим сыром 10:34Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 09:25Тест: лишь настоящий грамотей сможет назвать род этих непростых существительных. А вы? 06:19Триумфальное возвращение: сколько теперь стоят выступления Валерия Леонтьева 03:34Как перманентный макияж помогает преодолеть последствия болезни и вернуть уверенность: советы и реальные истории 00:26Полезный перекус для отличной фигуры: рецепт овсяных батончиков 21:39Дарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 20:12Певице Славе стало плохо во время выступления: Микроинсульт как будто случился 19:20Появившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек 16:51ТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15:54Рецепт салата из семги и авокадо: польза во вкусе 15:45"Она пела практически для меня": адвокат Абрамова не стал скрывать восхищения от Алсу 14:49Тест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 13:26ТЕСТ: отчетливо ли вы помните имена героев фильма "Ирония судьбы, Или с легким паром!" 13:01Детские мероприятия зала "Зарядье" для удобства объединили в единый проект 12:45Юлия Пересильд появилась в трейлере фантастической драмы "ON и Она" 11:42В День рециклинга москвичам напомнили важности переработки ненужных вещей 11:17Сваха: Янковский выбрал Пожарскую на роль жены из-за сходства с матерью 10:24Только по любви: Бузова объяснила категоричный отказ быть с Киркоровым 09:27 "Не хотела выходить замуж": Муцениеце раскрыла сенсационные данные о браке с Прилучным 06:32Курица с рисом по-грузински: рецепт полноценного горячего с гарниром для всей семьи 03:21Онкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе 00:11Покинувшая Россию Тодоренко похвасталась фигурой в купальнике 20:51Недавно родившая Мария Погребняк выступила с громким заявлением 20:23Судьба трехэтажной квартиры Валерия Леонтьева рассекречена 18:25Лолита перепела Пугачеву и нарвалась на скандал 16:45ТЕСТ: вспоминаем популярную советскую комедию "Не может быть" Леонида Гайдая 16:15Запеченные голубцы: простой рецепт, доступный даже неопытному кулинару 16:10ТЕСТ: насколько твердо вы знаете геров и актеров из комедии "Кавказская пленница" 16:00Личная охрана, термобелье и "особенный" пункт: райдер Кологривого удивил пользователей Сети 15:59"Я вас очень прошу": Лолита в день рождения обратилась к россиянам с мольбой 14:50Тест: проверьте свои знания о сказочной советской комедии "Обыкновенное чудо" 14:03Стартовали съемки приключенческого фильма "Левша" c Колокольниковым в главной роли 13:42В Москве обсудили права и возможности инвалидов по зрению в рамках форума "Мир другими глазами" 12:31"Отчаянным домохозяйкам" исполнилось 20 лет: чем сегодня живут актрисы сериала 11:44ТЕСТ: хорошо ли знаете имена героев фильма Рязанова "Вокзал для двоих" 11:14Модная съемка впервые в истории состоялась на Северном Ледовитом океане 10:49Седокова с шикарным букетом роз намекнула на воссоединение с мужем после развода 09:36Куда сходить в Москве: афиша c 17 по 24 ноября 09:30Ивлеева устроила публичные разборки с Киркоровым из-за скандальной "головой" вечеринки 06:36Стейк из семги на гриле: легкий рецепт в азиатском стиле 03:02Стоматолог раскрыл главный секрет завораживающей улыбки Кейт Миддлтон 00:08Лолите Милявской – 61: 5 интересных фактов из жизни российской певицы 20:43Учитель года Любовь Васильева: "Школьный день обмену и возврату не подлежит!"
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого

Шанс породниться: отец Филиппа Киркорова стал ухлестывать за мамой Игоря Крутого
92

В репертуаре Филиппа Киркорова есть несколько хитов на музыку Игоря Крутого. Но, как признался композитор, он едва не породнился с королем российской эстрады!

"В один момент мы чуть не стали родственниками, – признался Игорь Яковлевич. – Потому что его папа потихоньку стал ухаживать за моей мамой. Мы уже стали подбивать доходы и расходы. Но потом папа у него оказался балованным и стал ухаживать за молодыми. А моя мама – женщина строгих правил!"

Напомним, мама Игоря Крутого Светлана Семеновна родилась в 1934 года и работала лаборантом СЭС, а затем инженером на заводе. Она овдовела еще в 1980 году – ее супруг и отец Игоря умер от рака слюнной железы. А мать Филиппа Киркорова умерла тоже от онкологического заболевания в 1994-м. Вероятно тогда отец короля российской эстрады и сватался к маме самого крутого композитора страны. Ведь Бедрос Киркоров – практически ровесник Светланы Крутой.

Сам Киркоров говорит сегодня с грустью в голосе: "Жаль, что мы не стали родственниками". А Крутой шутит на эту тему: "Мне бы это вылилось в копеечку!" Но в случае брака их родителей, Филипп Киркоров стал бы сводным братом Игорю Крутому. Сегодня же они – не просто коллеги, но и близкие друзья.

Шоу-бизнес в Telegram

17 ноября 2024, 01:30
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Воздержание вредно: Пугачева лично отвезла молодого фаворита на свидание к девушке в отель

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Киркоров раскрыл самый большой секрет Крутого

В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие

В жизни вернувшейся на экраны 57-летней Памелы Андерсон предрекли поворотное событие
Памела Андерсон возвращается на экран в новом фильме "Последняя танцовщица", где ее игра уже вызывает бурные обсуждения в мире кино. В этом проекте 57-летняя актриса воплощает образ Шелли – танцовщицы, которая на протяжении трех десятилетий блистала на сценах Лас-Вегаса. Однако судьба распоряжается иначе: после закрытия ее шоу Шелли оказывается в непростой ситуации, сталкиваясь с трудностями и внутренними конфликтами.

В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком

В одну реку дважды: 5 звезд, которые развелись, а потом снова сочетались браком
Часто говорят, что разбитую чашку невозможно починить. Но жизнь учит, что возможно все: и чашку склеить, и в одну реку войти дважды. Знаменитости служат ярким подтверждением этому факту. Юлия МеньшоваЮлия Меньшова встретила Игоря Гордина, начинающего актера, и между ними завязался романтический роман, завершившийся свадьбой.

Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная

Сколько миллионов наследства оставила звезда "Бриллиантовой руки" Светличная
На 85 году ушла из жизни Светлана Светличная. Сейчас родные занимаются организацией траурной церемонии – предположительно актрису похоронят на престижном Троекуровском кладбище столицы. А через полгода им предстоит вступить в наследство. Много лет Светлана Светличная жила в небольшой квартире на окраине Москвы в районе Ясенево.

Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная

Умерла красавица из "Бриллиантовой руки" Светлана Светличная
Ушла легенда советского кино. Многие помнили ее по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдай. В Москве на 85 году жизни умерла Светлана Светличная.

Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни

Лолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни
У Лолиты есть традиция – в день рождения или сразу после него давать концерты в Москве и Петербурге. Это своего рода экзамен на профессионализм – в двух столицах самая избалованная зрелищами и самая требовательная публика. Выступить перед ней сейчас певице было особенно важно – в свете пережитого ею за минувший год. В декабре 2023-го Лолиту и еще нескольких топовых звезд, участвовавших в скандально известной "почти голой" вечеринке, отменили и запретили.

Выбор читателей

15/11ПтнТЕСТ: угадай советский фильм по роли Георгия Вицина 15/11ПтнТест: угадайте культовые советские комедии с Анатолием Папановым 15/11ПтнДарина Эрвин и Александр Цекало расстались? Что на самом деле происходит с молодой женой шоумена 16/11СбтЛолита на первом после отмены концерте в Москве сделала заявление о серьезной болезни 15/11ПтнПоявившийся на публике с молодухой Лепс стал объектом насмешек 15/11ПтнОнкологическое заболевание Кейт Миддлтон породило теорию заговора в британской прессе