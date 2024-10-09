ТЕСТ: угадайте знаменитый советский фильм по кадру с собакой

1.
А – "Любовь и голуби";
Б – "Моя морячка";
В – "Вокзал для двоих".
2.
А – "Они сражались за Родину";
Б – "Белый Бим Черное ухо";
В – "Старик Хоттабыч".
3.
А – "Мужики!.."
Б – "Калина красная";
В – "Мимино".
4.
А – "Осенний марафон";
Б – "Опасный возраст";
В – "Друг".
5.
А – "Ко мне, Мухтар!"
Б – "Берегись автомобиля";
В – "Бриллиантовая рука".
6.
А – "Чук и Гек";
Б – "Зимняя вишня";
В – "Соленый пес".
7.
А – "Трое в лодке, не считая собаки";
Б – "Соломенная шляпка";
В – "Женитьба Бальзаминова".
ОТВЕТЫ
1. А – "Любовь и голуби";
2. Б – "Белый Бим Черное ухо";
3. А – "Мужики!.."
4. В – "Друг";
5. А – "Ко мне, Мухтар!"
6. В – "Соленый пес";
7. А – "Трое в лодке, не считая собаки".