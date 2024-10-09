ТЕСТ: угадайте знаменитый советский фильм по кадру с собакой

5

Еще Константин Станиславский говорил, что переиграть на сцене детей и животных невозможно. Ведь они органичны, наивны и искренни! Попробуйте угадать знаменитый советский фильм по кадру с собакой!



1. А – "Любовь и голуби"; Б – "Моя морячка"; В – "Вокзал для двоих". 2. А – "Они сражались за Родину"; Б – "Белый Бим Черное ухо"; В – "Старик Хоттабыч". 3. А – "Мужики!.." Б – "Калина красная"; В – "Мимино". 4. А – "Осенний марафон"; Б – "Опасный возраст"; В – "Друг". 5. А – "Ко мне, Мухтар!" Б – "Берегись автомобиля"; В – "Бриллиантовая рука". 6. А – "Чук и Гек"; Б – "Зимняя вишня"; В – "Соленый пес". 7. А – "Трое в лодке, не считая собаки"; Б – "Соломенная шляпка"; В – "Женитьба Бальзаминова".

ОТВЕТЫ 1. А – "Любовь и голуби"; 2. Б – "Белый Бим Черное ухо"; 3. А – "Мужики!.." 4. В – "Друг"; 5. А – "Ко мне, Мухтар!" 6. В – "Соленый пес"; 7. А – "Трое в лодке, не считая собаки".



