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Вторник 1 октября

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ТЕСТ для знатоков Москвы: угадайте фильм по столичной достопримечательности в кадре

ТЕСТ для знатоков Москвы: угадайте фильм по столичной достопримечательности в кадре
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Москва – очень кинематографичный город. Его улицы, площади, дома, парки и храмы часто попадают в кадр. Попробуйте угадать советский фильм по достопримечательности, которую зафиксировал на пленке оператор.

1. Героиня этой ленты идет на фоне Большого Московского цирка на проспекте Вернадского и главного здания МГУ.

Фото: кадр из фильма

А – "Карнавал";

Б – "Артистка из Грибова";

В – "Самая обаятельная и привлекательная".

2. Из окна главного героя картины и в некоторых других ее сценах видна церковь Архангела Михаила в Тропареве, построенная еще в конце XVII века.

Фото: кадр из фильма

А – "Гараж";

Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";

В – "Я шагаю по Москве".

3. Героиня приезжает на Каланчевскую площадь (Площадь Трех вокзалов), на которой стоит гостиница "Ленинградская".

Фото: кадр из фильма

А – "Три тополя на Плющихе";

Б – "Берегись автомобиля";

В – "Чародеи".

4. Почти в самый разгар съемок этого фильма 25 сентября 1976 года в Москве выпал неожиданно снег. Режиссер поспешил запечатлеть Исторический музей и здание Арсенала под белым покровом.

Фото: кадр из фильма

А – "Служебный роман";

Б – "Осенний марафон";

В – "Мама".

5. Героине назначили свидание у здания, которое было построено в 1965—1981 годах по проекту архитектора Дмитрия Чечулина для размещения Совмина РСФСР и Президиума Верховного Совета. Сегодня это Дом правительства Российской Федерации.

Фото: кадр из фильма

А – "Зависть богов";

Б – "Москва слезам не верит";

В – "Ширли-мырли".

6. ГУМ – главный магазин страны – расположен на Красной площади. Именно там и встречаются герои картины.

Фото: кадр из фильма

А – "Застава Ильича";

Б – "Когда деревья были большими";

В – "Я шагаю по Москве".

7. Герой это картины сидит в ресторане гостиницы "Россия", которая была на месте нынешнего парка "Зарядье". Из панорамных окон открывался вид на Кремль и Васильевский спуск.

Фото: кадр из фильма

А – "Мимино";

Б – "Кин-дза-дза!"

В – "Старики-разбойники"

8. Героиня идет по Смоленской набережной, за ней виден Бородинский мост.

Фото: кадр из фильма

А – "В шесть часов вечера после войны";

Б – "Офицеры".

В – "Приходите завтра".


ОТВЕТЫ

1 – А – "Карнавал";

2 – Б – "Ирония судьбы, или с Легким паром!";

3 – А – "Три тополя на Плющихе";

4 – А – "Служебный роман";

5 – Б – "Москва слезам не верит";

6 – В – "Я шагаю по Москве".

7 – А – "Мимино";

8 – В – "Приходите завтра".

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1 октября 2024, 11:14
Фото: кадр из фильма
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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