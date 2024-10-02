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Среда 2 октября

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Адвокат оценил шансы бывшего мужа Пелагеи запретить выезд дочери за границу

Адвокат оценил шансы бывшего мужа Пелагеи запретить выезд дочери за границу
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Иван Телегин намерен через суд добиться запрета на выезд их дочери за границу. Это решение вызвало множество обсуждений, особенно с учетом того, что ранее суд уже отменял подобный запрет.

Адвокат Ильдар Мухаметзянов выразил сомнения относительно успеха бывшего мужа певицы Пелагеи в этом деле. Судебная инстанция уже однажды встала на сторону матери, что создает прецедент для дальнейших разбирательств.

По мнению Мухаметзянова, шансы Телегина на успех в повторном иске крайне невелики. Для того чтобы суд вновь рассмотрел вопрос о запрете выезда, ему необходимо представить серьезные и убедительные доводы.

"Судебная практика в России стремится защищать интересы детей и не позволяет родителям злоупотреблять правом на ограничение свободы передвижения своих детей. В случае, если у Ивана не появятся новые, более веские основания для подачи иска, его шансы на успех остаются минимальными", — отметил адвокат.

К тому же, по информации из открытых источников, Телегин не поддерживает активного общения с дочкой, что также может негативно сказаться на его аргументах в суде. Судьи все чаще учитывают не только юридические аспекты, но и фактическое участие родителей в жизни ребенка. В подобных ситуациях дети становятся заложниками конфликтов между родителями и могут использоваться как инструмент давления.

"Судебная практика все больше ориентируется на защиту детей от недобросовестных действий родителей. Такие меры, как запрет на выезд, должны быть обоснованными и не должны превращать детей в заложников семейных разборок", — добавил Мухаметзянов. Будущее дела Телегина остается неопределенным. Однако очевидно одно: интересы ребенка должны быть в центре внимания как суда, так и родителей.

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2 октября 2024, 09:05
Пелагея. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

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