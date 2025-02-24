Куда отдать ребенка летом: 5 оригинальных идей

Самое главное в летнем отдыхе – отдых от гаджетов, так считают многие родители и педагоги. Основатель детской актерской школы "Талантино" Анна Ханину не исключение. О том, куда отдать ребенка летом, она поделилась с нами.

Летние лагеря

Современные лагеря – это кружки по интересам и новые знакомства. Не было времени в течение года на занятия танцами – отправляйте в танцевальный лагерь. Не знаешь, зайдет ли ребенку актерское – не рискуй целым годом – пусть попробует, съездив на одну смену. Благо лагерей сейчас великое множество: городские, где дети приходят ночевать к себе домой; загородные с проживанием. Выезды для детей по младше вместе с родителями и даже международные кэмпы. Например, мы любим делать кино экспедиции в разные города и страны. Осенью повезем детей в Сеул. А коллеги учат английскому, предпринимательству, яхтенному и другим видам спорта. В моей практике был случай, когда ребенок приехал к нам из знаменитого лагеря в Казани, а после нас у него было еще две смены в других лагерях.

Походы

Не обязательно куда-то надолго уезжать с палатками и спать в лесу. Можно отправиться на город на один день. Тут главное увлечь ребенка. Начните сборы в поездку за пару недель. В предвкушении похода ребёнок с удовольствием поизучает грибы, которые сможет собрать, узнает как разжигать костер, соберет нужную одежду и даже придумает, какую еду будет готовить на костре. Личный совет: возьмите друзей своего ребёнка. И меняйтесь с их родителями в таких поездках. Сначала вы отвезете детвору на природу, потом другая семья.

Отправиться за город без гаджетов

Отправиться к своей или соседской бабушке на дачу или снять дом на выходные за городом, чтобы ребенок отдохнул без интернета на природе – альтернатива лесным походам. Хотя, впрочем, можно и совместить. Такая поездка – отличная возможность познакомить детей с природой, дать возможность побегать босиком по земле, поплавать в озере или речке.

Ночевка у друзей

Отпустить с ночевкой к другу или пригласить к себе – то, о чем, мне кажется, мечтает каждый ребенок. И сейчас тоже. Главное условие, забрать у детей гаджеты. Зачем им телефон, когда рядом есть отличный друг, с которым можно поиграть. Девочкам можно устроить бьюти девичник, где мама – хозяйка дома, будет учить их женским хитростям (масочки, маникюр, макияж). Мальчикам можно предложить какой-нибудь конструктор или микроскоп. А потом всем вместе приготовить пирог к чаю!

Лайфхак

Дочка моего друга увлеклась социальной сетью, куда подростки снимают видео. Отец решил не запрещать ей этим пользоваться, а вместе с ней стал изучать алгоритмы соцсети, писал сценарии, снимал и монтировал ролики. Они отлично проводили время вместе, да еще и многому научились. Например, поняли, какие приемы нужно использовать, чтобы видео получало большие охваты. Такое времяпровождение гораздо полезнее, чем тотальный запрет на соцсети. Из всего можно извлечь пользу!