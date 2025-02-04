Тест: угадай советское кино по финальному кадру

ВОПРОСЫ
1. Откуда этот последний кадр?
А. Чародеи
Б. Узник замка Иф
В. Волшебник страны ОЗ
2. Финальный кадр какого фильма перед вами?
А. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: ХХ век начинается
Б. Приключения Буратино
В. Мэри Поппинс, до свидания!
3. Что за фильм так закончился?
А. Гостья из будущего
Б. Приключения электроника
В. Лиловый шар
4. Из какого фильма кадр?
А. Судьба человека
Б. В бой идут одни "старики"
В. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
5. Где такой конец?
А. А зори здесь тихие
Б. Рябиновые ночи
В. Калина красная
ОТВЕТЫ
А. Чародеи
А.Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: ХХ век начинается
В. Лиловый шар
Б. В бой идут одни "старики"
А. А зори здесь тихие