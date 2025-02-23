Тест: попробуйте разоблачить мифы и знаковых комедиях из СССР

Шепелев едко высказался о Биковиче на публике: А какой гонорар у Милоша, что он решил рискнуть своей жизнью?

Дмитрий Шепелев уже не столь популярен, как раньше. В московском кинотеатре "Октябрь" прошла премьера шпионского триллера "Красный шелк".