Тест: попробуйте разоблачить мифы и знаковых комедиях из СССР

Но насколько хорошо вы знаете эти культовые фильмы? Давайте разрушим мифы и проверим факты в нашем новом тесте.
1. Правда ли, что фильм "Любовь и голуби" основан на реальных событиях с сохранением реальных имен и фамилий главных героев?
А) Правда
Б) Миф
2. Правда ли, что часть фильма "Джентльмены удачи" была отснята в Таджикистане?
А) Правда
Б) Миф
3. Правда ли, что Иннокентий Смоктуновский сыграл главную роль в фильме "Берегись автомобиля"?
А) Правда
Б) Миф
4. Правда ли, что в советском фильме "Кавказская пленница" был показан американский автомобиль?
А) Правда
Б) Миф
5. Правда ли, что фильм "Веселые ребята" является первой советской кинокомедией?
А) Правда
Б) Миф
Правильные ответы:
1. — А) Правда
2. — Б) Миф
3. — А) Правда
4. — Б) Миф
5. — А) Правда