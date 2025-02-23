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Тест: попробуйте разоблачить мифы и знаковых комедиях из СССР

Тест: попробуйте разоблачить мифы и знаковых комедиях из СССР
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Кто из нас не смеялся до слез, пересматривая шедевры советского кино? Легендарные актеры, выдающиеся режиссеры и остроумные сценарии – каждая комедия становится настоящим искусством, способным поднять настроение и вызвать улыбку.

Но насколько хорошо вы знаете эти культовые фильмы? Давайте разрушим мифы и проверим факты в нашем новом тесте.

1. Правда ли, что фильм "Любовь и голуби" основан на реальных событиях с сохранением реальных имен и фамилий главных героев?

А) Правда

Б) Миф

2. Правда ли, что часть фильма "Джентльмены удачи" была отснята в Таджикистане?

А) Правда

Б) Миф

3. Правда ли, что Иннокентий Смоктуновский сыграл главную роль в фильме "Берегись автомобиля"?

А) Правда

Б) Миф

4. Правда ли, что в советском фильме "Кавказская пленница" был показан американский автомобиль?

А) Правда

Б) Миф

5. Правда ли, что фильм "Веселые ребята" является первой советской кинокомедией?

А) Правда

Б) Миф

Правильные ответы:

1. — А) Правда

2. — Б) Миф

3. — А) Правда

4. — Б) Миф

5. — А) Правда

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23 февраля 2025, 14:17
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Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне

Тест: угадайте культовые советские фильмы по сцене на кухне
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