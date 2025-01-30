Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

ВОПРОСЫ
1. Почему Любаша не ела борщ с мясом?
А. Не ела мясные продукты
Б. Мясо было дорогим
В. Женам мясо не предназначалось
2. Чем занимался фельдшер с начальником станции, когда его похитил герой Ланового?
А. Играли в шашки
Б. Играли в шахматы
В. Играли в карты
3. Из-за переездов семьи Егора, ему пришлось сменить несколько школ. Вспомните, сколько точно.
А. 10
Б. 6
В. 5
4. Какую школу окончила Маша, перед тем, как ушла на фронт?
А. Школу радистов
Б. Школу летчиков
В. Школу фельдшеров
5. Как звали пленного басмача?
А. Джигит-хан
Б. Могабит-хан
В. Тунгус-хан
6. Из-за чего юному суворовцу Ванечке Трофимову пришлось отбывать наказание в училище после увольнения?
А. Пришел в неопрятном виде
Б. Потерял документы
В. Смотрел бегемота и опоздал
ОТВЕТЫ
1. В. Женам мясо не предназначалось
2. А. Играли в шашки
3. Б. 6
4. А. Школу радистов
5. Б. Могабит-хан
6. В. Смотрел бегемота и опоздал