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Четверг 30 января

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Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"
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Фильм "Офицеры" – это легендарная кинолента, вышедшая в 1971 году, которая стала символом мужества, верности долгу и патриотизма. Режиссером фильма выступил Владимир Роговой, а сценарий был написан Борисом Васильевым. Фильм рассказывает о судьбе трех поколений военных, чья жизнь неразрывно связана с армией и службой Родине. Главный герой, Алексей Трофимов, проходит через множество испытаний, от Великой Отечественной войны до службы в мирное время, демонстрируя стойкость духа и преданность своим идеалам. Этот фильм стал культовым и до сих пор остается одним из самых любимых зрителями. Предлагаем вам пройти тест, который позволит проверить ваши знания об этом замечательном фильме.

ВОПРОСЫ

1. Почему Любаша не ела борщ с мясом?

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. Не ела мясные продукты

Б. Мясо было дорогим

В. Женам мясо не предназначалось

2. Чем занимался фельдшер с начальником станции, когда его похитил герой Ланового?

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. Играли в шашки

Б. Играли в шахматы

В. Играли в карты

3. Из-за переездов семьи Егора, ему пришлось сменить несколько школ. Вспомните, сколько точно.

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. 10

Б. 6

В. 5

4. Какую школу окончила Маша, перед тем, как ушла на фронт?

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. Школу радистов

Б. Школу летчиков

В. Школу фельдшеров

5. Как звали пленного басмача?

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. Джигит-хан

Б. Могабит-хан

В. Тунгус-хан

6. Из-за чего юному суворовцу Ванечке Трофимову пришлось отбывать наказание в училище после увольнения?

Фото: кадр из фильма "Офицеры"

А. Пришел в неопрятном виде

Б. Потерял документы

В. Смотрел бегемота и опоздал

ОТВЕТЫ

1. В. Женам мясо не предназначалось

2. А. Играли в шашки

3. Б. 6

4. А. Школу радистов

5. Б. Могабит-хан

6. В. Смотрел бегемота и опоздал

Шоу-бизнес в Telegram

30 января 2025, 12:38
Фото: кадр из фильма "Офицеры"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру

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