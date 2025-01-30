Тест: вспоминаем известный советский фильм "Офицеры"

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Фильм "Офицеры" – это легендарная кинолента, вышедшая в 1971 году, которая стала символом мужества, верности долгу и патриотизма. Режиссером фильма выступил Владимир Роговой, а сценарий был написан Борисом Васильевым. Фильм рассказывает о судьбе трех поколений военных, чья жизнь неразрывно связана с армией и службой Родине. Главный герой, Алексей Трофимов, проходит через множество испытаний, от Великой Отечественной войны до службы в мирное время, демонстрируя стойкость духа и преданность своим идеалам. Этот фильм стал культовым и до сих пор остается одним из самых любимых зрителями. Предлагаем вам пройти тест, который позволит проверить ваши знания об этом замечательном фильме.

ВОПРОСЫ 1. Почему Любаша не ела борщ с мясом? А. Не ела мясные продукты Б. Мясо было дорогим В. Женам мясо не предназначалось 2. Чем занимался фельдшер с начальником станции, когда его похитил герой Ланового? А. Играли в шашки Б. Играли в шахматы В. Играли в карты 3. Из-за переездов семьи Егора, ему пришлось сменить несколько школ. Вспомните, сколько точно. А. 10 Б. 6 В. 5 4. Какую школу окончила Маша, перед тем, как ушла на фронт? А. Школу радистов Б. Школу летчиков В. Школу фельдшеров 5. Как звали пленного басмача? А. Джигит-хан Б. Могабит-хан В. Тунгус-хан 6. Из-за чего юному суворовцу Ванечке Трофимову пришлось отбывать наказание в училище после увольнения?

А. Пришел в неопрятном виде Б. Потерял документы В. Смотрел бегемота и опоздал ОТВЕТЫ 1. В. Женам мясо не предназначалось 2. А. Играли в шашки 3. Б. 6 4. А. Школу радистов 5. Б. Могабит-хан 6. В. Смотрел бегемота и опоздал