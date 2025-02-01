Тест: угадайте комедию СССР по необычному кадру

Вам будет представлен всего один редкий кадр, и ваша задача — угадать, из какого фильма он взят. Не спешите с выводами: мы выбрали сцены, которые могут показаться неприметными или не столь узнаваемыми. Это может быть момент с второстепенными персонажами или эпизод, который не так легко вспомнить. Однако, если вы действительно любите советское кино и помните его тонкости, у вас есть все шансы справиться с задачей.
1. Что это за кино?
А) "Полосатый рейс"
Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
В) "Цирк"
2. Из какого фильма такое небо?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Кин-дза-дза"
В) "Афоня"
3. Это уже сложнее.
А) "Самая обаятельная и привлекательная"
Б) "Чародеи"
В) "Ирония судьбы или С легким паром"
4. Марсианские пейзажи или...?
А) "Кин-дза-дза"
Б) "Курьер"
В) "Покровские ворота"
5. А какое это кино?
А) "3+2"
Б) "Спортлото 82"
В) "Кавказская пленница"
Правильные ответы:
1. — Б) "Невероятные приключения итальянцев в России"
2. — А) "Любовь и голуби"
3. — В) "Ирония судьбы или С легким паром"
4. — Б) "Курьер"
5. — Б) "Спортлото 82"