Ивлеева избавилась от роскошного особняка ради погашения многомиллионного долга

Анастасия Ивлеева решила одну из актуальных проблем в своей жизни. Знаменитость закрыла многомиллионный долг.

По данным журналистов, Ивлеева погасила задолженность в размере 24 миллионов рублей. Известно, что это стало возможным благодаря продаже ее роскошного особняка в Подмосковье.

По состоянию на 4 марта информация о наличии долгов у Ивлеевой исчезла. Как выяснили журналисты, блогер постепенно расплачивалась с кредиторами. Общая сумма долга составила 30 миллионов рублей, но ведущая смогла значительно сократить эту сумму, продав свой дом за 120 миллионов рублей.

Особняк, расположенный в живописной Истре, стал известен не только благодаря своей величине и роскоши, но и тем, что именно здесь Ивлеева жила с рэпером Элджеем. Первоначально планировалось продать дом за 130 миллионов рублей, однако из-за отсутствия покупателей цена была снижена до 120 миллионов.

Дом действительно впечатляет: его площадь внушительна, а внутреннее оформление выполнено с особым вкусом. Внутри находятся терраса, домашний кинотеатр, хаммам и тренажерный зал, а также бар — все необходимое для комфортной жизни. На территории имеется дом для персонала, что также добавляет удобства для жильцов. После продажи Ивлеева вывезла большую часть мебели, оставив лишь несколько тренажеров.

Однако не все прошло гладко: в особняк Ивлеевой пытался проникнуть неизвестный злоумышленник. Он перелез через забор и разбил окно, но был задержан полицией благодаря камерам видеонаблюдения.