В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова

Юра Борисов был номинирован на "Оскар".

В Москве местные таксисты организовали трогательный и креативный флеш-моб в честь российского актера Юрия Борисова, который был номинирован на престижную кинопремию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана". Участники флеш-моба продемонстрировали свое мастерство, виртуозно построив автомобили таким образом, чтобы они образовали слово "Юра". Это действие потребовало не только идеального владения техникой парковки, но и высокой степени координации между водителями.

Номинация была присуждена Борисову за его выдающееся исполнение роли в фильме "Анора". Несмотря на то, что желанная статуэтка в итоге ушла Кирану Калкину за его блистательную игру в картине "Настоящая боль", сам фильм "Анора" добился впечатляющих успехов на церемонии вручения премии. Картина собрала сразу пять "Оскаров", включая награды за лучший фильм, лучший оригинальный сценарий и лучшую женскую роль, которую заслуженно получила актриса Майки Мэдисон. Кроме того, режиссеру Шоне Бейкеру была присуждена награда за лучшую режиссерскую работу.

Особенное внимание заслуживает поддержка, оказанная Юрию Борисову со стороны известного голливудского актера Роберта Дауни-младшего. Во время оглашения номинаций Дауни-младший тепло отозвался о работе Борисова, сказав, что его работа великолепна и такого актера ждет большой успех.

В Голливуде также состоялся необычный флешмоб в поддержку российского актера Юры Борисова. Инициатором акции стал комик Ивэн Шафран, опубликовавший видео в соцсети. На нем запечатлены мужчины с бритыми головами, одетые в черное (в стиле героя Борисова из фильма "Анора"), держащие золотые шары с изображением актера.