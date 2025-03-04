Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах

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Вторник 4 марта

09:59Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах 09:23Семейство Пугачевой и Галкина* живут в Израиле за чужой счет 08:30Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь 06:18Пластмассовые серьги, деревянные бусы и маленькое серебряное кольцо: что оставила после себя Светличная 03:20Киркоров объяснил, почему вновь отправил детей в Дубай 02:04 Фигуристка Ирина Роднина удостоилась памятника при жизни 00:46Анна Асти подогрела слухи о разводе с мужем, появившись на публике с другим мужчиной 23:56Бузова обратилась к дорогому в ее жизни мужчине: Будь счастлив 22:33Стало известно о возвращении Лолиты в шоу "Суперстар!" после скандальной вечеринки 20:52Зепюр Брутян вышла на связь с тревожным известием о проблемах со здоровьем 19:46Эдгард Запашный: Новый московский цирк позволит создавать уникальные цирковые шоу 19:16Психолог Пачина заявила о важности участия детей в голосовании о новом цирке 18:47Телеведущая Арина Шарапова заявила о важности создания нового цирка в Москве 18:18Дмитрий Маликов оказался связан с нашумевшей премией "Оскар" 16:58Отец покойного Тиммы объяснил свое решение пригласить Седокову в гости после трагедии 16:04Автор хитов Леонтьева не может поверить в уход артиста 15:57У 65-летней Кадышевой вскрылись серьезные финансовые проблемы 14:57Как выглядит могила Владимира Меньшова через пять лет после похорон 14:08 Леонид Агутин сделал откровенное признание 12:59Одинокий Григорий Лепс отказался от пышной свадьбы с Авророй Киба 12:31Филипп Киркоров публично открестился от пластических операций 11:31Вдова рассказала о необычном памятнике и судьбе личных вещей Владимира Левкина 10:47Сергей Собянин пригласил горожан проголосовать за архитектурную концепцию нового московского цирка 10:15Как живет 60-летний ведущий Алексей Лысенков после ухода из программы "Сам себе режиссер" 09:45Ксения Бородина шокировала публику на шоу "Маска" 09:01Пугачева обратилась к россиянам с важным заявлением 08:17Гололедица и мокрый снег ожидают москвичей 3 марта 04:37Анна Семенович поделилась секретами своего успешного похудения 00:15Александр Буйнов продолжит свои гастроли, несмотря на недавнее ДТП 21:17Стало известно, кто из солисток группы "Тату" зарабатывает больше 18:37"Дерзкая война за варенье" разразилась между двумя королевскими особами 15:26Сбросившая 30 кг Анфиса Чехова призналась, что потеряла работу из-за того, что "не умещалась в кадр" 12:10Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур 09:06Куда поехать с питомцем: топ-3 стран 06:22Вглубь веков: 5 книг на основе исторических исследований 03:15Забота о себе: почему время для отдыха и восстановления – это не роскошь, а необходимость? 01:02"Все у нас хорошо!" Буйнов сделал заявление о состоянии после нашумевшей автоаварии 00:43"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа 00:26Деми Мур, Микки Рурк, Рене Зеллвегер и другие звезды, переборщившие с пластикой 21:07Дом Элвиса Пресли выставлен на торги за баснословную сумму 18:20Против 76-летней мировой знаменитости возбуждено уголовное дело 15:08Меган Маркл публично сделала необычный выбор 12:26Отказ от перфекционизма: как принять себя и свои достижения, не стремясь к идеалу во всем? 09:41Самые дешевые страны для путешествий весной 2025 года 06:21Королевой пришлось работать на съемках в экстремальных условиях: Было очень сложно 03:17Актер Петров показал купленный ради беременной жены новый премиальный особняк 00:34Дети Бородиной общались с Сердюковым в крайне странной манере: Немного дико для всех нас 21:07Виктория Боня призналась, почему в детстве чувствовала себя "гадким утенком" 19:35Костомаров и Навка снова соединились на льду 18:32Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой
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Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах

Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах
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Павле Прилучный снова добивается снижения суммы выплат на детей от Агаты Муцениеце.

Год назад Муцениеце обратилась в суд с иском против Прилучного, требуя взыскания алиментов на двоих детей. Суд удовлетворил ее требование, однако это привело к неожиданным последствиям.

Ранее бывшие супруги договорились, что Прилучный будет платить по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако через некоторое время Муцениеце решила, что этой суммы недостаточно, и подала иск об увеличении выплат. Суд встал на ее сторону, но дальнейшее развитие событий оказалось непредсказуемым.

Внезапно Прилучный принял решение установить место проживания детей, и до завершения судебного процесса его сын Тимофей переехал к отцу. Несмотря на предварительное постановление суда, согласно которому мальчик должен был оставаться с матерью, он практически прекратил общение с Агатой и редко стал видеть сестру Мию.

Осенью прошлого года судебное разбирательство было временно приостановлено для проведения следственной экспертизы. Теперь, по данным СМИ, все необходимые процедуры завершены, и очередное заседание состоится 28 марта в Головинском районном суде. Тем временем Московский городской суд рассматривает апелляцию Прилучного, который просит снизить размер алиментов. Его адвокаты также планируют оспорить выплату алиментов на содержание Тимофея с момента его переезда к отцу. Адвокат Муцениеце воздержалась от комментариев относительно требований Прилучного.

Агата недавно встретила своего сына случайно в магазине, однако теплая встреча не состоялась. Тимофей сейчас тесно общается с новой женой отца, Зепюр Брутян, и проводит много времени вместе с ними.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 09:59
Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Youtube / @ПавелПрилучныйиАгатаМуцениеце
StarHit• Требует проверки

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

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