Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах

Павле Прилучный снова добивается снижения суммы выплат на детей от Агаты Муцениеце.

Год назад Муцениеце обратилась в суд с иском против Прилучного, требуя взыскания алиментов на двоих детей. Суд удовлетворил ее требование, однако это привело к неожиданным последствиям.

Ранее бывшие супруги договорились, что Прилучный будет платить по 100 тысяч рублей на каждого ребенка. Однако через некоторое время Муцениеце решила, что этой суммы недостаточно, и подала иск об увеличении выплат. Суд встал на ее сторону, но дальнейшее развитие событий оказалось непредсказуемым.

Внезапно Прилучный принял решение установить место проживания детей, и до завершения судебного процесса его сын Тимофей переехал к отцу. Несмотря на предварительное постановление суда, согласно которому мальчик должен был оставаться с матерью, он практически прекратил общение с Агатой и редко стал видеть сестру Мию.

Осенью прошлого года судебное разбирательство было временно приостановлено для проведения следственной экспертизы. Теперь, по данным СМИ, все необходимые процедуры завершены, и очередное заседание состоится 28 марта в Головинском районном суде. Тем временем Московский городской суд рассматривает апелляцию Прилучного, который просит снизить размер алиментов. Его адвокаты также планируют оспорить выплату алиментов на содержание Тимофея с момента его переезда к отцу. Адвокат Муцениеце воздержалась от комментариев относительно требований Прилучного.

Агата недавно встретила своего сына случайно в магазине, однако теплая встреча не состоялась. Тимофей сейчас тесно общается с новой женой отца, Зепюр Брутян, и проводит много времени вместе с ними.

