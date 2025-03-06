Певица Глюкоза снова попала в центр скандала

Наталья Чистякова-Ионова засветилась в неприглядном видеоролике.



Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза снова попала в центр скандала. Артистку заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Причиной этого стало видео, которое попало в Сеть, благодаря одному из телеграм-каналов.

Просмотрев ролики, зрители практические единогласно сделали вывод, что певица опять ведет себя очень странно. Глюкоза пока никак не отреагировала на новые обвинения.

Ранее уже сообщалось о привлечении певицы к административной ответственности и наложении на нее штрафа за употребление наркотиков. Кроме того, летом прошлого года Глюкоза стала инициатором громкого скандала после выступления на концерте в Красноярске. Тогда поведение певицы назвали неадекватным – она трогала себя за интимные места и смеялась невпопад, находясь на сцене в присутствии на концерте несовершеннолетних зрителей.

Глюкоза сообщила, что это стало следствием употребления ею антидепрессантов на фоне смерти бабушки, а также из-за преследования бывшего продюсера Максима Фадеева, который грозил ей судом за незаконное использование треков.

Однако после этого ходили слухи, что Глюкоза все-таки прошла лечение в рехабе, хотя родные певицы эту информацию не подтвердили. После возвращения на сцену певица сменила псевдоним и заявила, что теперь появится совсем в новом амплуа.