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Четверг 6 марта

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Певица Глюкоза снова попала в центр скандала

Певица Глюкоза снова попала в центр скандала
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Наталья Чистякова-Ионова засветилась в неприглядном видеоролике.

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза снова попала в центр скандала. Артистку заподозрили в употреблении запрещенных веществ. Причиной этого стало видео, которое попало в Сеть, благодаря одному из телеграм-каналов.

Просмотрев ролики, зрители практические единогласно сделали вывод, что певица опять ведет себя очень странно. Глюкоза пока никак не отреагировала на новые обвинения.

Ранее уже сообщалось о привлечении певицы к административной ответственности и наложении на нее штрафа за употребление наркотиков. Кроме того, летом прошлого года Глюкоза стала инициатором громкого скандала после выступления на концерте в Красноярске. Тогда поведение певицы назвали неадекватным – она трогала себя за интимные места и смеялась невпопад, находясь на сцене в присутствии на концерте несовершеннолетних зрителей.

Глюкоза сообщила, что это стало следствием употребления ею антидепрессантов на фоне смерти бабушки, а также из-за преследования бывшего продюсера Максима Фадеева, который грозил ей судом за незаконное использование треков.

Однако после этого ходили слухи, что Глюкоза все-таки прошла лечение в рехабе, хотя родные певицы эту информацию не подтвердили. После возвращения на сцену певица сменила псевдоним и заявила, что теперь появится совсем в новом амплуа.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 06:15
Певица Глюкоза. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

НИЧЕГО СЕБЕ! Бабкина, Поплавская, Юдашкина и Глюкоза выставили своих крошек

Надежда Бабкина и пес Топаз Сергеевич. Фото: telegram / @nadezhda_babkina
Яна Поплавская и Николь. Фото: telegram / @yana_poplavskaya
Марина Юдашкина и Тагир. Фото: telegram / @MarinaYudashkina
Глюкоза и Сема. Фото: telegram / @glukozamusic

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