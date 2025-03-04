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Вторник 4 марта

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Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой

Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой
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Ирина Дубцова отправилась в гастрольный тур по России.

Ирина Дубцова оказалась заложницей ситуации, возникшей из-за халатности организатора гастролей. После успешного старта тура в Мирном, последующие концерты в Искитиме, Ленске и Юрге были отменены. Певица пытается сохранить оптимизм, несмотря на непростое положение.

Организатор, ответственный за обеспечение комфортных условий для Дубцовой и ее команды, внезапно исчез. Как сообщает СМИ, певица обвиняет его в воровстве и неисполнении обязательств. Он отказался предоставить необходимое техническое оборудование, ссылаясь на высокую стоимость — 1,8 миллиона рублей, которую звезда также не готова оплатить, особенно учитывая убытки от отмены выступлений. Более того, обратный путь в Москву певице придется оплачивать самой, однако билеты на ближайшие рейсы отсутствуют.

В своем блоге Ирина сообщила, что сегодня из Мирного нет ни одного авиарейса и поезда, но, учитывая двадцатилетний опыт гастрольной деятельности и хорошее чувство юмора, они обязательно найдут чем заняться. Она также выразила готовность рассмотреть предложения по посещению местных достопримечательностей, поиску алмазов и дегустации блюд местной кухни.

Фанаты выражают поддержку своей любимой звезде, осуждая неприемлемое поведение организаторов. В беседе с журналистами PR-директор певицы подтвердил, что тур продолжается, а билеты на отмененные концерты можно вернуть через кассы концертных залов. Следующие выступления Дубцовой ожидаются в марте в Белоруссии, и остается надеяться, что они пройдут без проблем.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 12:43
Ирина Дубцова. Фото: Youtube / @FAMETIMETV
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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