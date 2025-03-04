Сорвавшаяся Волочкова закатила истерику и сбежала со съемок популярного шоу

Анастасия Волочкова приняла участие в новом реалити-шоу "В темноте", которое стало настоящим испытанием для всех участников.

Однако, как выяснилось, для балерины это испытание оказалось слишком сложным. Съемки проекта начались с первых трудностей: едва попав в полную темноту и изоляцию, Анастасия не смогла справиться с нарастающим стрессом.

В первом выпуске она начала паниковать, громко кричать и умолять организаторов отпустить ее.

"Балерине всея Руси здесь не место!", — эмоционально воскликнула она в момент случившейся истерики.

Попытки успокоить ее предприняла Анна Седокова, которая также приняла участие в проекте. Певица решила проверить свои силы и стойкость в экстремальных условиях, но, в отличие от Волочковой, проявила невероятное терпение и выдержку.

Кроме Анастасии и Анны в шоу участвуют различные известные личности, такие как Прохор Шаляпин, Анна Цуканова-Котт, Алана Мамаева и многие другие. Ведущим проекта стал Сергей Бурунов, который отметил, что шоу открыло неожиданные стороны знакомых ему людей. "Мы все в детстве боялись момента, когда выключался свет, а теперь представьте, что этот момент длится два дня", — сказал он.

Шоу "В темноте" стартует на канале СТС 16 марта. Участников ждут разнообразные испытания — как командные, так и парные.