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Вторник 4 марта

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Сорвавшаяся Волочкова закатила истерику и сбежала со съемок популярного шоу

Сорвавшаяся Волочкова закатила истерику и сбежала со съемок популярного шоу
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Анастасия Волочкова приняла участие в новом реалити-шоу "В темноте", которое стало настоящим испытанием для всех участников.

Однако, как выяснилось, для балерины это испытание оказалось слишком сложным. Съемки проекта начались с первых трудностей: едва попав в полную темноту и изоляцию, Анастасия не смогла справиться с нарастающим стрессом.

В первом выпуске она начала паниковать, громко кричать и умолять организаторов отпустить ее.

"Балерине всея Руси здесь не место!", — эмоционально воскликнула она в момент случившейся истерики.

Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов

Попытки успокоить ее предприняла Анна Седокова, которая также приняла участие в проекте. Певица решила проверить свои силы и стойкость в экстремальных условиях, но, в отличие от Волочковой, проявила невероятное терпение и выдержку.

Кроме Анастасии и Анны в шоу участвуют различные известные личности, такие как Прохор Шаляпин, Анна Цуканова-Котт, Алана Мамаева и многие другие. Ведущим проекта стал Сергей Бурунов, который отметил, что шоу открыло неожиданные стороны знакомых ему людей. "Мы все в детстве боялись момента, когда выключался свет, а теперь представьте, что этот момент длится два дня", — сказал он.

Шоу "В темноте" стартует на канале СТС 16 марта. Участников ждут разнообразные испытания — как командные, так и парные.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 21:48
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов
7 дней✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Борисова и остальные: самые закаленные красотки шоу-бизнеса

Наташа Королева. Фото: Соцсети / @koroleva_star
Анастасия Волочкова. Фото: Соцсети / @volochkova_art
Дана Борисова. Фото: Соцсети / @danaborisova_official
Ольга Серябкина. Фото: Соцсети / @seryabkina
Виктория Боня. Фото: Соцсети / @v_bonya

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