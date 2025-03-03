Бузова обратилась к дорогому в ее жизни мужчине: Будь счастлив

Ольга Бузова отметила особенное событие. Речь идет о дне рождения ее крестника Семена.

В 2011 году, когда Ольга стала крестной мамой мальчика, никто не мог предположить, как быстро пролетит время. На днях Семену исполнилось 14 лет, и, несмотря на то что Бузова сейчас отдыхает в солнечном Дубае, она не оставила своего крестника без поздравлений.

В своем посте в социальных сетях Ольга поделилась трогательными словами.

"Какой ты уже у нас большой! Воспитали настоящего мужчину! Будь счастлив, мой дорогой", — написала она.

За годы, прошедшие с момента его рождения, Семен стал настоящим мужчиной. Бузова также опубликовала редкое фото с крестником, сделанное во время одного из ее концертов. На снимке она позирует с повзрослевшим Семеном, который, судя по всему, скоро обгонит свою крестную по росту.

Несмотря на то что Семен пока не планирует связывать свою жизнь с шоу-бизнесом, его связь с Бузовой остается крепкой. Интересно, что осенью прошлого года Ольга стала крестной мамой во второй раз — теперь она заботится о маленьком Владимире, сыне бизнесмена Игоря Головинского.

Напомним, ранее Ольга Бузова опубликовала тревожное фото в своих социсетях. На снимке певица показала руку с катетером, установленным для капельницы, а сама находилась на кушетке. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, которые начали беспокоиться о состоянии здоровья артистки.