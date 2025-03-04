Любительница дорогих брендов жена Петросяна по уши в долгах

Татьяна Брухунова задолжала крупную сумму денег.

Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, снова оказалась в центре внимания. СМИ стало известно, что молодая жена юмориста по уши в долгах. Согласно сообщениям Telegram-канала Shot, Брухунова долгое время не оплачивала счета за квартиру в центре Москвы, общая сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей.

Сообщается, Татьяна является владелицей двух квартир: одна находится в Тверском районе, другая — в элитном ЖК в Хамовниках. Именно по второй квартире числится основной долг — порядка 314 тысяч рублей, включая 128 тысяч за квартплату, 179 тысяч за капитальный ремонт и 7 тысяч за другие коммунальные услуги.

Квартира в районе Хамовники поражает своими размерами — площадь составляет более двухсот квадратных метра, а высота потолков почти три с половиной метра. Ее стоимость оценивается в 441 миллион рублей. Квартира была приобретена в 2017 году и оформлена на имя Брухуновой.

Вторая квартира стоит примерно 54 миллиона рублей. За эту недвижимость Татьяна регулярно вносит платежи, задолженности по коммунальным услугам отсутствуют. В настоящий момент сама Брухунова отдыхает на Байкале, наслаждаясь "путешествием мечты".

Напомним, ранее в соцсети Татьяна Брухунова осудила женщина, покупающих имитацию брендов. На нее ополчились некоторые звезды шоу-бизнеса, припомнив, что сама жена Евгения Вагановича не так давно стала любительницей дорогих вещей.