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Вторник 4 марта

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Любительница дорогих брендов жена Петросяна по уши в долгах

Любительница дорогих брендов жена Петросяна по уши в долгах
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Татьяна Брухунова задолжала крупную сумму денег.

Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, снова оказалась в центре внимания. СМИ стало известно, что молодая жена юмориста по уши в долгах. Согласно сообщениям Telegram-канала Shot, Брухунова долгое время не оплачивала счета за квартиру в центре Москвы, общая сумма задолженности превышает 300 тысяч рублей.

Сообщается, Татьяна является владелицей двух квартир: одна находится в Тверском районе, другая — в элитном ЖК в Хамовниках. Именно по второй квартире числится основной долг — порядка 314 тысяч рублей, включая 128 тысяч за квартплату, 179 тысяч за капитальный ремонт и 7 тысяч за другие коммунальные услуги.

Квартира в районе Хамовники поражает своими размерами — площадь составляет более двухсот квадратных метра, а высота потолков почти три с половиной метра. Ее стоимость оценивается в 441 миллион рублей. Квартира была приобретена в 2017 году и оформлена на имя Брухуновой.

Вторая квартира стоит примерно 54 миллиона рублей. За эту недвижимость Татьяна регулярно вносит платежи, задолженности по коммунальным услугам отсутствуют. В настоящий момент сама Брухунова отдыхает на Байкале, наслаждаясь "путешествием мечты".

Напомним, ранее в соцсети Татьяна Брухунова осудила женщина, покупающих имитацию брендов. На нее ополчились некоторые звезды шоу-бизнеса, припомнив, что сама жена Евгения Вагановича не так давно стала любительницей дорогих вещей.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 12:08
Евгений Петросян. Фото: Youtube / @PetrosyanLive
Телеграм-канал Short• Требует проверки

Фоторепортаж

Жена Петросяна раскрыла проблемы с головным мозгом и сосудами – голова лопается

Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive
Кадр YouTube / @PetrosyanLive

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