Тяжелое детство, зависимость и ненависть к самой себе: обнародован личный дневник Деми Мур

Откровения Деми Мур случайно попали в руки постороннему человеку.

На протяжении долгих лет номинантка на премию "Оскар" вела искренний личный дневник, где описывала самые тяжелые моменты своей жизни и различные трудности. О существовании этой заветной тетради никто не подозревал, пока совсем недавно она неожиданно не была обнаружена и не обнародована СМИ.

Дневник Деми Мур пролежал более двух десятилетий в ангаре, который ранее использовался ее бывшим мужем, актером Брюсом Уиллисом. Когда тот решил избавиться от множества ненужных вещей, некоторые из них оказались выброшенными, включая и этот важный документ. Тетрадь оказалась в конверте с надписью "Личные мемуары Деми". Ее обнаружил сотрудник аэропорта Санта-Моники, на чьей территории располагался склад.

Большая часть записей в дневнике относится к середине 1980-х годов, и в них актриса откровенно делилась своими переживаниями о неудавшихся отношениях и борьбе с алкоголизмом. Деми особенно ярко выразилась относительно брака с первым мужем, Фредди Муром. Актриса честно писала о ненависти к самой себе, но не находила сил справиться с наркотической зависимостью.

Кроме того, в своем дневнике Деми описала травматическое детство, которое прошло в неблагополучной семье, оставив глубокие раны в психике. Ее мать, Вирджиния Гайнс, будучи лишь восемнадцатилетней девушкой, вышла замуж за школьного друга Дэнни Гайнса, но вскоре ушла от него и вернулась в город Розуэлл, штат Нью-Мексико. Чтобы угодить новому мужу, она сменила имя дочери, присвоив ей свою фамилию.

Деми подробно описала свое трудное детство, полное родительских пьянок, скандалов и постоянных переездов. Особенно ей запомнился случай, когда она стала свидетелем попытки самоубийства матери.